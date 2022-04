The Witcher 3 : Wild Hunt retarde indéfiniment sa version next-gen

Mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent la version nouvelle génération de The Witcher 3 : Wild Hunt. Et c’est que de CD Projekt RED, ils viennent de confirmer que la mise à jour gratuite attendue pour PS5 et Xbox Series X | S est retardée indéfiniment et jusqu’à nouvel ordre, avec laquelle ce deuxième trimestre 2022 n’arrivera plus comme annoncé il y a des mois. Cela a été partagé par les responsables à travers un communiqué officiel, expliquant qu’une équipe interne du développeur lui-même prend les rênes du projet, jusqu’à présent entre les mains de Saber Interactive.

The Witcher 3 pour PS5 et Xbox Series X | S est retardé

Cela a été officialisé par l’équipe de communication de CD Projekt RED via son compte Twitter officiel, assurant que le projet est désormais entre les mains d’une équipe interne du studio polonais pour terminer tout ce qui reste à faire et ainsi avancer sur le long terme. -mise à jour attendue pour les nouvelles consoles Sony et Microsoft. Et avec tout le travail que cela implique, que ce soit la validation de ce qui a été fait jusqu’à présent et le développement de ce qui reste à faire, il ne semble pas que la version next-gen doive arriver de si tôt.

Nous avons décidé de confier à notre équipe de développement interne le travail restant sur la version nouvelle génération de The Witcher 3 : Wild Hunt. Nous évaluons actuellement l’étendue des travaux à effectuer et devons donc reporter la publication du deuxième trimestre jusqu’à nouvel ordre. 1/2 – Le sorceleur (@witchergame) 13 avril 2022

Au total, CD Projekt RED n’a eu d’autre choix que de retarder un lancement prévu pour les deux prochains mois, si l’on tient compte du fait qu’il était prévu pour ce deuxième trimestre de l’année. Bien que la chose la plus décourageante soit qu’ils n’offrent plus de fenêtre de lancement approximative, car le retard est indéfini et jusqu’à nouvel ordre.

Rappelons que CD Projekt RED travaille déjà sur le prochain opus de la saga The Witcher sous Unreal Engine 5 au lieu d’utiliser son propre moteur graphique ; Récemment, l’équipe de développement polonaise a expliqué les raisons de ce changement de stratégie.

source | CD Project RED