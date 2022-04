Annoncé Peridot, le nouveau jeu des créateurs de Pokémon GO

Niantic a officialisé Peridot, son nouveau jeu vidéo original pour appareils mobiles iOS et Android dans lequel des créatures fantastiques sont les protagonistes. Avec la même philosophie que dans leurs précédents projets, la nouveauté des auteurs de Pokémon GO repose sur deux grands concepts : la géolocalisation et la Réalité Augmentée. Nous vous disons ce qu’est Peridot et à quoi ressemblera votre expérience de jeu.

Prenez soin de vos animaux et explorez le monde : c’est Peridot

Dans Peridot, la relation entre vos animaux de compagnie et vous-même va encore plus loin. Cette nouvelle franchise Niantic originale met à portée de main la possibilité de prendre soin, de faire grandir et d’élever des créatures d’un monde lointain. Après des milliers d’années de sommeil, les péridots se réveillent dans notre monde en attendant notre aide pour ne pas disparaître.

Ainsi, au début du jeu nous rencontrerons nos premiers péridots et nous les élèverons jusqu’à ce qu’ils deviennent adultes. « En explorant le monde ensemble, vous apprendrez à mieux connaître vos adorables nouveaux amis, vous créerez des liens en prenant soin d’eux et en jouant avec eux, et vous collaborerez avec davantage de joueurs pour diversifier leurs espèces », explique Ziah, producteur principal chez Niantic.

Gameplay : la boucle de jeu est basée sur le soin et l’alimentation de nos Péridot, de leur stade de bébé jusqu’à ce qu’ils soient adultes. Pour ce faire, nous pouvons prendre soin d’eux, les former et acquérir de l’expérience ensemble.

Originalité : chaque Péridot est unique. Tout comme les êtres humains, ils sont tous différents et ont des apparences, des traits de personnalité, des goûts, des dégoûts et des capacités différents. Chaque Péridot a son propre ADN. Inspiré du fonctionnement de l’ADN dans la vie réelle, le système d’élevage engendrera de manière procédurale toutes sortes de créatures uniques et originales.

Exploration : le jeu nous invitera à sortir et à explorer le monde. Les Péridots auront des souhaits spécifiques que nous pourrons les aider à réaliser. Peridot encouragera l’exercice, l’exploration et les interactions sociales.

Reproduction : Une fois qu’un péridot atteint l’âge adulte, il est prêt à se reproduire. Le but est de diversifier les espèces avec différents archétypes. Il existe de nombreuses possibilités et combinaisons ; des licornes aux guépards, lapins, paons… Pour se reproduire il faudra créer des nids, des objets que l’on pourra trouver autour de nous. Chaque nid a son propre motif (par exemple, motif guépard), ce qui signifie que le bébé aura ce motif particulier. Certains nids feront muter une fonctionnalité ; plusieurs autres…etc. Il y aura aussi des degrés de rareté. Les plus rares nécessiteront plusieurs générations d’élevage.

Comme nous pouvons le voir sur les images, il y aura différents archétypes de ces créatures, donc l’esprit de « prenez-les tous » a déteint sur ce péridot. En les promenant, nous pouvons profiter des possibilités de la Réalité Augmentée et découvrir de nouvelles fonctions et mécaniques.

Peridots sera bientôt disponible sur les appareils iOS et Android. Les inscriptions de pré-lancement ouvriront ultérieurement. La période bêta commencera en avril.