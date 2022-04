BioWare sur Dragon Age 4 : "Les personnages" ils auront "plus de personnalité que jamais »

Le travail se poursuit au sein de BioWare. Le studio derrière Mass Effect façonne le prochain Dragon Age depuis des années, et bien que la route ait été longue et ardue, la production continue. Les créateurs de classiques comme Baldur’s Gate ou Star Wars : Knights of the Old Republic ont partagé quelques réflexions sur le titre de jeu de rôle tant attendu. Selon l’entreprise, ils prennent les personnages très au sérieux, ce à quoi ils ont réfléchi dans le blog de l’entreprise.

Maciej Kurowski, directeur technique de Dragon Age, a signé pour BioWare il y a 6 ans et travaille sur le projet depuis sa création. Selon ses propres mots, la création des protagonistes est cruciale pour les développeurs du studio : « Nous avons travaillé dur pour donner aux personnages plus de personnalité qu’ils n’en ont jamais eu par le passé. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais nous le ferons avec le temps. »

Bienvenue dans la mise à jour de la communauté BioWare ! C’est un endroit pour vous, la communauté BioWare, pour en savoir plus sur le travail que nous faisons dans les coulisses, pour en savoir plus sur les personnes qui font ce travail, et même où vous pouvez en apprendre davantage sur les autres membres de la communauté. https://t.co/sp3PWLPIDg pic.twitter.com/0DTVTj4g7v — Bioware (@bioware) 13 avril 2022

L’importance des outils

Selon Kurowski, lorsqu’ils ont commencé le projet, ils ont décidé d’une série de principes qu’ils voulaient respecter lors de la construction du titre. « Ce qui a probablement eu le plus d’impact a été de choisir les outils qui correspondent le mieux à notre jeu. »

Le directeur technique soutient que les développeurs peuvent faire ressortir leur côté le plus créatif lorsqu’ils minimisent les problèmes qui peuvent survenir au quotidien. « Créer des outils faciles à utiliser » les aide à « être créatifs », ce qui rend le jeu bien meilleur. »

On ne sait rien de la date de sortie ni des plateformes sur lesquelles cet opus de Dragon Age sera commercialisé. Pendant ce temps, BioWare travaille également sur un nouveau Mass Effect, dont seule une courte bande-annonce cinématographique a été montrée. Tout semble indiquer que contrairement au jeu de fantasy, qui utilisera le moteur graphique Frostbite, le jeu de science-fiction reviendra sur Unreal Engine.

Dragon Age est réalisé par Corinne Busche, tandis que Mac Walters (réalisateur de Mass Effect) est cette fois directeur de production. D’autre part, Benoit Houele est le directeur du développement des produits.

source | bioware