Operation Highjump: The Fall of Berlin lance sa campagne Kickstarter en avril

Mansion Games finalise la campagne de financement participatif de son prochain jeu vidéo, Operation Highjump : The Fall of Berlin pour PlayStation 4. L’intention est de le lancer sur d’autres systèmes, même si tout dépendra des résultats obtenus. Le projet arrivera sur Kickstarter le 26 avril, date à laquelle il sera possible d’investir dans la campagne.

Le titre est basé sur les légendes de la Seconde Guerre mondiale et rend hommage aux héros méconnus du conflit. Ils promettent des récompenses exclusives et limitées à tous ceux qui apportent leur grain de sable au financement.

L’un des objectifs est de « rapprocher le projet des sponsors collaborateurs afin qu’ils parient » sur lui et sur son adaptation sur « PlayStation 5, PC/MAC, Xbox One et Nintendo Switch ». Ils souhaitent également élargir les niveaux et s’appuyer sur la communauté pour réussir le lancement.

Run & gun avec la musique du compositeur turricain et l’illustration d’Azpiri

Operation Highjump: The Fall of Berlin boit du genre run & gun en deux dimensions, mais le combine avec des missions tactiques et « une histoire puissante », ainsi qu’un « soin extrême dans la section artistique », qui fusionne le pixel-art avec l’illustration . La bande originale est fournie par Chris Huelsbeck, auteur de la musique Turrican, et la couverture est une œuvre inédite de feu Alfonso Azpiri.

En avril 1945, le régime d’Adolf Hitler est presque mortellement blessé, mais il manque encore un dernier coup de pouce. Le lieutenant de la résistance polonaise Joe Kawalski part en mission suicide car il n’a rien à perdre. Il se bat pour rembourser une dette impayée du passé, un passé qui le hante. Vous devrez localiser et neutraliser les dirigeants nazis avant qu’ils ne s’échappent, tout en récupérant la technologie du Troisième Reich. La bataille finale est sur le point de commencer.

Le jeu fait partie du programme PlayStation Talents, c’est pourquoi il a utilisé le mentorat de la société japonaise. Il sera édité par Meridiem Games.

source | Jeux Meridiem