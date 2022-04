Zelda : Breath of the Wild 2, trop gros pour Switch ? Digital Foundry le pense

C’était en 2017 que The Legend of Zelda : Breath of the Wild est sorti sur Nintendo Switch. Le jeu avait été conçu comme un produit Wii U, mais c’était finalement un jeu intergénérationnel. Plus de cinq ans plus tard, la suite est en développement et sortira en 2023. Digital Foundry, le point de vente technologique d’Eurogamer, a suggéré que le jeu pourrait être trop puissant pour bien fonctionner sur les modèles de consoles actuels.

Richard Leadbetter, John Linneman et Alex Battaglia ont analysé les images partagées par Nintendo lors de l’annonce récente du retard. À travers ce processus de dissection, ils ont souligné certains aspects qui suggèrent que le matériel Switch n’est pas suffisant pour exécuter le titre avec de bonnes performances.

« Cette bande-annonce est intéressante car la qualité de l’image semble très bonne », a déclaré Linneman. « J’ai été un peu surpris de voir à quel point il est net et clair par rapport à l’ensemble d’origine. Battaglia a souligné que les nuages ​​​​volumétriques qu’ils ont introduits sont compliqués à mettre en œuvre, tandis que l’anti-aliasing des coupures de caméra est même complexe à réaliser sur une Xbox Series X.

Suivant Switch ou trailer retouché ?

« C’est peut-être le prochain Switch ou ils ont peut-être simplement rendu la bande-annonce dans une résolution plus élevée et avec un réglage différent. [gráfica] meilleure qualité », a-t-il ajouté. En tout cas, comme l’a rappelé Digital Foundry, Nintendo n’a généralement pas recours à ces pratiques, bien qu’ils assurent qu’ils l’ont fait pour montrer une plus grande différence de dessin dans les vidéos Breath of the Wild.

La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild (toujours sans titre définitif) a été annoncée à l’E3 2019. Bien que sa sortie soit prévue pour 2022, le producteur Eiji Aonuma a indiqué qu’il lui fallait un peu plus de temps, donc l’objectif est pour le commercialiser en 2023.

source | Fonderie numérique, IGN