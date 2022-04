LEGO Star Wars : La saga Skywalker | Figurine de Luke, viande de spéculation

Rien n’échappe au pillage des spéculateurs. Tout objet peu exclusif peut être un produit juteux à revendre à un prix bien plus élevé que d’habitude. Comme publié par Eurogamer, la figurine de Luke incluse dans l’édition Deluxe de LEGO Star Wars : The Skylwalker Saga fait déjà partie des produits vendus sur Ebay.

La fourchette de prix se situe entre 50 et 75 euros, un coût plus élevé même dans des chiffres plus rares, pouvant dépasser des centaines d’euros dans certains cas précis. Le fait que la figurine se vende indique que certaines personnes ont acheté l’édition Deluxe juste pour essayer de conclure un marché avec le jouet, car dans certains cas, il se vend plus cher que l’ensemble complet.

Une des « offres ».

Un examen de la saga principale

Tout a commencé avec Anakin Skywalker, qui est devenu Dark Vador puis a terrorisé toute la galaxie en tant que chien de l’Empereur. Son fils Luke est ensuite entré en jeu, alors l’histoire a continué à se dérouler jusqu’à ce qu’elle atteigne la trilogie de la suite. Le travail de TT Games raconte toutes ces histoires, mais il le fait d’un point de vue beaucoup plus décontracté. Le jeu propose un monde ouvert plein de tâches à réaliser, ainsi qu’un bon nombre d’énigmes et de combats.

Tout ce qui est raconté dans le jeu vidéo ne suit pas la piste humoristique. L’un des personnages les plus sombres de la saga, le droïde protocolaire Nobot, apparaît dans le jeu, comme nous l’avons publié sur Netcost. Ce droïde a une légende noire qui le dépeint comme un assassin qui erre sur les sols sablonneux de Mos Espa sur Tatooine.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga a été mis en vente en avril sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Nintendo Switch et PC. Ne manquez pas notre analyse.

