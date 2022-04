La PS5 est mise à jour pour s’améliorer "la performance du système »

Les joueurs qui démarrent leurs consoles PlayStation 5 constateront qu’une nouvelle mise à jour du micrologiciel est disponible. La version 22.01-05.02.00 a été publiée ce même 13 avril, mais elle ne comporte aucune nouveauté notable. C’est l’un de ces correctifs de réglage et d’optimisation qui ont toujours la même description : « Cette mise à jour du logiciel système améliore les performances du système ».

Fin mars, Sony Interactive Entertainment a distribué une mise à jour beaucoup plus robuste. Parmi les nouvelles fonctionnalités ajoutées, il y a la possibilité de créer ou de rejoindre des parties ouvertes et fermées à partir de la console. D’autre part, l’interface utilisateur de la Game Base et les cartes trophées ont été améliorées, sans oublier les nouvelles fonctionnalités d’accessibilité (par exemple, l’audio mono avec des écouteurs).

Plus d’améliorations depuis la dernière mise à jour

Les modifications apportées à Game Base incluent la possibilité que lorsqu’un membre du groupe partage l’écran, les autres puissent afficher une icône indiquant que ce joueur diffuse en direct. La recherche de joueurs et les demandes d’amis sont désormais gérées depuis l’onglet Amis. De plus, il est plus facile de rejeter les demandes d’amis, car il a ajouté un bouton spécifique pour cela.

L’une des fonctionnalités les plus attendues et les plus demandées par la communauté est la prise en charge du VRR (taux de rafraîchissement variable). En l’activant, il sera possible d’améliorer les performances des jeux, bien qu’il soit nécessaire d’avoir un téléviseur avec HDMI 2.1. De Sony, ils confirment qu’ils y travaillent, bien qu’ils n’aient pas encore partagé de date d’arrivée.

La PS5 est disponible en deux modèles, le numérique et celui qui introduit un lecteur de disque Blu-Ray. Dans les deux cas, il est très difficile d’y parvenir en raison de la crise des semi-conducteurs.

source | Sony