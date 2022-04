Basculer en ligne et PS Plus | Sony et Nintendo vont modifier leur politique de renouvellement automatique

FREETOO Pese Bagage Electronique Balance Portable Pese Bagages Numérique Max 50Kg/110Lb (LB,g,Oz,kg) Balance électronique/Fonction Tare/Voyage/Shopping/Poste/Usage Domestique/Extérieur (Noir)

【Haute Précision】Pese bagages capacités jusqu'à 50 kg. Graduation de meassurement: 0,01 kg 【Facile D'utilisation】Facile à lire avec 4 types d'unités de poids (lb, g, oz, kg), verrouillage automatique et la fonction de tare 【Poids Léger】Pese Bagages seulement 90g et la petite taille vous permettent de porter partout où vous allez 【Multifonction】Auto-off, avertissement de la surcharge et la batterie faible pour économiser à la fois du temps et d'énergie 【Design Ergonomique】Haute qualité et un design élégant, idéal pour l'utilisation à la maison ou lors de vovage