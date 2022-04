Star Wars : Obi-Wan Kenobi se déroulera dans un "période sombre dans la galaxie"

Star Wars : Obi-Wan Kenobi a présenté sa première bande-annonce officielle avec les premiers détails de son histoire. Une décennie s’est écoulée depuis les événements de Revenge of the Sith et le Maître est sur Tatooine, protégeant Luke. Bientôt, il devra faire face à la menace des inquisiteurs impériaux et de Vador lui-même. Dans une interview accordée à EW, le scénariste Joby Harold a souligné l’évidence, que la série se déroule dans un moment très sombre de la chronologie de la saga galactique. Cependant, il a également partagé des réflexions intéressantes sur le personnage.

« Cela se passe 10 ans après Revenge of the Sith, c’est une période de ténèbres dans la galaxie », a-t-il déclaré. « L’Empire est en plein essor et les horreurs qui l’accompagnent se manifestent dans toute la galaxie. L’Ordre Jedi tel que nous le connaissions est en train d’être anéanti, car tout ce qui se trouvait dans les préquelles s’est effondré. »

Selon Harold, la situation est encore plus grave. « Ces Jedi survivants, ceux qui ont survécu, courent et se cachent. Vador et les Inquisiteurs les poursuivent jusqu’aux confins de la galaxie. » L’écrivain poursuit ses réflexions et rappelle qu’au sein de ce monde où l’espoir a pratiquement été perdu, « on peut trouver ce qui est peut-être le plus célèbre des Jedi survivants », qui se cache. Il veut retrouver sa foi et son espoir dans la Force.

Un voyage à la recherche de l’espoir (et de la foi)

La série racontera le voyage émotionnel qui conduit le protagoniste à trouver l’espoir Episode IV : « Votre foi est mise à l’épreuve. » Selon Harold, c’est un parcours qui lui permet de passer de l’Obi-Wan incarné par Ewan McGregor dans La Revanche des Sith à celui incarné par Alec Guinness dans la trilogie classique. « C’est une période très spécifique dans l’histoire de la galaxie. » Par conséquent, nous suivrons Obi-Wan dans son voyage de survie, « une expérience extraordinaire ».

Obi-Wan est défini par son passé. « Obi-Wan et Anakin passent beaucoup de temps à l’écran ensemble. Ils sont si proches que tout ce qu’il a vécu et tout ce qui s’est passé avec Anakin ne peut que le définir. Nous sommes face à un homme très marqué par cette histoire, qu’il le veuille ou non. Une partie de ce que racontera la mini-série est centrée sur sa réconciliation avec le passé, sur sa compréhension et sur la recherche de « sa place ». De plus, bon nombre des combats auxquels il devra participer sont très liés à « affronter son passé et comprendre qui il est, son rôle dans sa propre histoire et celle des autres ».

Star Wars : Obi-Wan Kenobi diffusera ses deux premiers épisodes le 27 mai sur Disney+.

source | euh