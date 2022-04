Halo Infini | Certain Affinity travaille sur « l’évolution » du jeu

343 Industries a sorti Halo Infinite l’année dernière 2021, un jeu qui a fait ses débuts avec de bonnes critiques, bien que le multijoueur gratuit ait traversé quelques vicissitudes. En plus du manque de contenu, le studio a du mal à implémenter certaines des fonctionnalités qui ne sont pas arrivées à temps, comme la campagne coopérative. Quoi qu’il en soit, le studio Certain Affinity a confirmé qu’il travaillerait sur l’évolution du jeu vidéo.

« Nous faisons partie de la saga Halo depuis plus de 15 ans, nous sommes donc honorés de dire que nous avons approfondi notre relation avec 343 », ont-ils publié sur leur compte Twitter officiel. Ils se sont vu confier la possibilité de participer à « l’évolution de Halo Infinite », une approche qu’ils anticipent être « nouvelle » et qui se déroulera « sur des chemins passionnants ».

Nous avons fait partie de @Halo franchise depuis plus de 15 ans et nous sommes honorés de dire que nous approfondissons notre relation avec 343 et que nous avons été chargés de faire évoluer Halo Infinite de manière nouvelle et passionnante. Rejoignez-nous dans notre voyage. https://t.co/fApGobYZS3 pic.twitter.com/XSuS7EtLcq — Certaine affinité (@CertainAffinity) 12 avril 2022

La deuxième saison arrive le 3 mai

Depuis son arrivée sur le marché, 343 Industries a dû prendre des décisions difficiles. L’un d’eux était de retarder la première de la deuxième saison, qui a enfin une date. Le studio a annoncé que Lone Wolves nous plongerait dans son nouveau contenu multijoueur à partir du 3 mai. Il y aura de nouvelles cartes, plus d’éléments de personnalisation et des améliorations de l’équilibre et des récompenses.

Certain Affinity a récemment publié une offre d’emploi demandant des personnes ayant une expérience de développement Xbox. Cette étude a collaboré avec d’autres sociétés comme Activision Blizzard, avec qui elle a travaillé sur la saga Call of Duty. Cependant, la possibilité qu’ils développent un titre similaire à Monster Hunter exclusivement pour l’écosystème Xbox fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps. Rien de confirmé, pour le moment.

Halo Infinite est disponible sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Il peut également être téléchargé sur Xbox Game Pass. Bien que le mode campagne soit payant, le multijoueur est ouvert à tous les joueurs.

source | Certaine affinité