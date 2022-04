Doctor Strange 2 : making of vibrant avec des images inédites à travers ses protagonistes

L’anticipation de Doctor Strange dans le multivers de la folie grandit trois semaines seulement après sa première mondiale en salles. Et c’est que l’ouverture du multivers et la possibilité que des personnages du passé et de nouveaux fassent leur apparition dans le prochain film UCM sont les grandes revendications d’un crossover qui promet de maintenir l’épopée de son précédent film d’araignée. Désormais, Marvel Studios a publié une nouvelle bande-annonce en devenir de style que vous pouvez voir sur ces lignes et qui nous propose des déclarations de ses principaux managers et quelques scènes inédites ou étoffées.

Doctor Strange déverrouille le multivers

Ainsi, cette nouvelle bande-annonce propose des déclarations de Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) sur ce que l’on peut attendre de cette nouvelle aventure multiverselle, ainsi que d’Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Scarlet Witch), personnage clé de toute cette folie multiverselle. D’autres comme Benedict Wong (Wong) ou le réalisateur Sam Raimi expliquent comment ils en sont arrivés au point où le docteur Strange se retrouve et quelles conséquences ses actions peuvent avoir.

« Maintenant qu’Iron Man et Captain America sont partis après la bataille acharnée d’Avengers : Endgame, l’ex-chirurgien et sorcier le plus fort de tous, le docteur Strange, devrait jouer un rôle actif en tant que personnage central des Avengers. Cependant, utiliser sa magie pour manipuler le temps et l’espace à volonté avec un sort interdit, considéré comme le plus dangereux, a ouvert la porte à une folie mystérieuse appelée le Multivers. »

« Pour restaurer un monde où tout est en train de changer, Strange demande l’aide de son allié Wong, le Sorcier Suprême, et du Vengeur le plus puissant, Wanda, la Sorcière Écarlate. Mais une terrible menace plane sur l’humanité et l’univers entier qui ne peut plus être vaincue par sa puissance. Le plus surprenant, c’est que la plus grande menace de l’univers ressemble exactement à Doctor Strange », peut-on lire dans son synopsis officiel.

source | Studios Marvel