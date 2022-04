Dragon Ball Xenoverse 2 Lite est à nouveau disponible sur PS4

La version gratuite de Dragon Ball Xenoverse 2 sur PlayStation 4 a été retirée par Bandai Namco le 23 mars. Cependant, comme annoncé dans un communiqué officiel, cela ne signifie pas qu’ils le supprimeront définitivement. Sans surprise, il est à nouveau disponible en téléchargement sur la machine Sony. Tous les progrès réalisés dans la version précédente peuvent être transférés vers la nouvelle application, mais la question est : quelles nouvelles fonctionnalités inclut-elle ? La réponse est non, du moins en ce qui concerne le contenu.

« Le contenu de l’ancienne et de la nouvelle version de Dragon Ball Xenoverse 2 Lite est le même. » Ils ne précisent pas si la mise à jour implémente une sorte d’amélioration ou s’il s’agit d’un simple réglage fin. Dans un message publié aujourd’hui, 13 avril, la société japonaise a confirmé qu’il était désormais possible de télécharger à nouveau le produit.

Ce titre d’essai comprend cinq chapitres d’histoire : l’attaque de Raditz, l’arrivée des saiyans, Ruckus sur la planète Namek, l’assaut des forces spéciales de combat Ginyu et l’empereur galactique. De plus, il est livré avec toutes les missions secondaires de ces épisodes et avec le mode Hero Colosseum, le combat en ligne, les missions en ligne et le très utilisé mode photo.

La nouvelle version de « DRAGON BALL XENOVERSE 2 Lite » est sortie sur PlayStation®4.

Ceux qui ont joué à l’ancienne version de « DRAGON BALL XENOVERSE 2 Lite » peuvent transférer les données de sauvegarde vers la nouvelle version Lite.

Nous nous réjouissons de votre soutien continu à « DRAGON BALL XENOVERSE 2 ». – Jeux Dragon Ball (@dragonballgames) 13 avril 2022

Xenoverse 2 continue, un nouveau personnage à l’horizon

Goku Ultra Instinct (Sign) sera le prochain personnage payant à arriver sur le jeu vidéo développé par DIMPS. Il fait partie du pack Awakened Warrior, les joueurs pourront donc gérer l’une des transformations les plus puissantes de Son Goku, qui est prévue pour les mois à venir (entre juin et septembre, pas encore de date confirmée). Récemment, Bandai Namco a montré une nouvelle bande-annonce de gameplay, que vous pouvez voir dans l’en-tête de cette actualité.

Dragon Ball Xenoverse 2 est disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Google Stadia. Sur les consoles de nouvelle génération (Xbox Series X, Xbox Series S et PS5), cela fonctionne grâce à la rétrocompatibilité. En revanche, la version Lite est téléchargeable sur toutes les consoles.

