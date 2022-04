Jouez gratuitement à Anno 1800 pendant une semaine pour sa saison 4 : dates confirmées

Anno 1800, le célèbre jeu vidéo de stratégie à succès de Blue Byte et Ubisoft, célèbre l’arrivée de sa quatrième saison en offrant une semaine de jeu gratuit sur PC, la seule plateforme où le dernier opus d’une saga aussi emblématique est disponible. A tel point que ceux qui n’ont pas le titre pourront tester tout son contenu entre le 12 et le 19 avril 2022, ou ce qui revient au même, la promotion est déjà disponible. De plus, les responsables proposent l’essai gratuit via deux plateformes : Epic Games Store et Ubisoft Connect.

Jouez gratuitement à Anno 1800 pendant une semaine

« Bienvenue au XIXe siècle. Un siècle d’industrialisation, de querelles diplomatiques et de découvertes. Choisissez le chemin qui définira le monde. Êtes-vous un innovateur ou un exploiteur? Conquérant ou libérateur ? Comment voulez-vous que le monde se souvienne de vous », indiquent les responsables pour inciter les joueurs à tenter le titre. Ainsi, ceux qui veulent jouer à Anno 1800 jusqu’au 19 avril n’ont qu’à accéder à la page de promotion du jeu et cliquer sur la plateforme souhaitée.

Grâce à cela, tout nouvel utilisateur de test pourra accéder à tout le contenu de base d’Anno 1800 ainsi qu’aux actualités d’une saison 4 qui ne fait que commencer, y compris plusieurs DLC qui élargissent encore une histoire centrée sur la révolution industrielle à la fin. du siècle XIX.

Ne manquez pas notre analyse d’Anno 1800, dans laquelle nous soulignons les possibilités qu’elle offre face au « traitement commercial entre factions, à la découverte du nouveau monde et aux bouleversements sociaux à l’heure où l’humanité connaît une nouvelle période de splendeur » avec une « escalade de qualité à laquelle nous sommes habitués et nous offre un fantastique point de départ pour que de nouveaux joueurs découvrent la formule d’une franchise aussi célèbre ».

