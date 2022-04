Dans quel ordre jouer à Tomb Raider ? : liste avec tous les jeux des sagas Lara Croft

Tomb Raider est né pratiquement dès ses débuts en tant qu’icône de la culture du jeu vidéo, allant même au-delà du support pour jouer dans des films, des clips vidéo, du merchandising, des bandes dessinées et plus encore. Et c’est que dans le but de révolutionner les aventures d’action et les plates-formes en trois dimensions, Core Design et Eidos Interactive ont réalisé en 1996 un premier opus qui est devenu une véritable référence du genre. A partir de là, de nombreuses livraisons se sont succédées sur les plateformes les plus variées, donnant lieu à trois sagas que nous détaillerons plus bas.

Ordre chronologique de la saga Tomb Raider

La franchise a commencé avec le classique Tomb Raider pour laisser place à une bonne poignée de suites qui ont gardé les puzzles et les plates-formes comme axe central de leurs aventures.

série classique

Tomb Raider (1996) : PlayStation, Game Boy Color, PC et Saturn Tomb Raider : La Malédiction de l’épée (2001) : Game Boy Color Tomb Raider II (1997) : PC et PlayStation Tomb Raider III : Les Aventures de Lara Croft (1998) : PC et PlayStation Tomb Raider III : L’artefact perdu (2000) : PC, PlayStation et PlayStation 2 Tomb Raider : La Dernière Révélation (1999) : PC, PlayStation 2 et Dreamcast Tomb Raider : Chroniques (2000) : PC, PlayStation 2 et Dreamcast Tomb Raider : L’ange des ténèbres (2003) : PC et PlayStation 2 Tomb Raider : La Prophétie (2002) : Game Boy Advance

Légende Saga

Après une usure notable de la marque, les responsables ont décidé de réinitialiser la franchise avec un remake de l’original et de donner à Lara Croft une nouvelle origine et personnalité. Deux spin-offs de style tireur à deux bâtons ont même été publiés.

Anniversaire de Tomb Raider (2007) : PC, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Xbox 360 et Wii Tomb Raider Legend (2006) : PC, PlayStation 2, PlayStation 3, PSP, Xbox, Xbox 360, GameCube, Nintendo DS et Game Boy Advance Tomb Raider Underworld (2008) : PC, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Wii et Nintendo DS Lara Croft et le gardien de la lumière (2010) : PC, PlayStation 3, Xbox 360, Switch, Stadia, iOS et Android Lara Croft et le Temple d’Osiris (2014) : PC, PlayStation 4 et Xbox One, Switch et Stadia

redémarrage de la saga

Une fois de plus, face à l’épuisement de la formule ces dernières années, Crystal Dynamics misait sur un nouveau reboot, cette fois avec une Lara Croft plus humaine que jamais à travers un parcours de découverte personnelle qui ferait d’elle une véritable survivante.