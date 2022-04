Vicarious Visions (Tony Hawk, Crash) achève ses adieux : ils deviennent Blizzard Albany

Activision Blizzard a terminé le processus de fusion de Vicarious Visions dans Blizzard Entertainment. Après avoir appris que l’équipe à l’origine de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 et de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy n’aurait plus son propre studio subsidiaire pour rejoindre les rangs du géant nord-américain. Ainsi, Vicarious devient désormais Blizzard Albany.

« Nous avons officiellement fusionné avec Blizzard Entertainment », rapporte le compte officiel Vicarious Visions, désormais obsolète. « Notre équipe de développement continuera à être à Albany, New York, et sera entièrement dédiée aux jeux vidéo Blizzard », soulignent-ils, invitant également les fans à suivre le compte Blizzard Entertainment.

Blizzard Entertainment intègre un actif de plus de 200 employés

Cette décision stratégique se traduit par un transfert de plus de 200 employés vers Blizzard Entertainment, responsable de licences telles que Diablo, Overwatch, Hearthstone ou StarCraft. Tourné vers l’avenir — pour autant que nous le sachions —, Blizzard Entertainmnt travaille sur la sortie de Diablo Immortal pour les appareils mobiles ; Overwatch 2 et Diablo IV, des projets qui n’ont pas un développement très facile en raison de tous les changements, sorties et problèmes qui entourent Activision Blizzard au cours des deux dernières années.

C’est sur ces projets que Blizzard Albany (Vicarious Visions) travaillera désormais, en plus des portages ou adaptations qui sont envisagés dans la feuille de route de la maison mère. Vicarious Visions dit ainsi adieu à une carrière indépendante (1990-2005) et à une longue période au sein d’Activision (2005-2021).

A noter également que le rachat d’Activision Blizzard (Activision, Blizzard, King) par Microsoft devrait être finalisé vers juin 2023. L’opération est évaluée à 7 500 millions de dollars et comprend le rachat de toutes les actions de la firme dirigée par Bobby Kotick ; à 95 $ par action.

Le directeur, Kottick, comme le reste de la société, est plongé dans plusieurs procédures judiciaires pour de graves accusations d’abus de travail et de harcèlement sexuel ; les appels à la grève et les plaintes des employés.

