Eiyuden Chronicle: Rising, l’ARPG des responsables de Suikoden, a déjà une date de sortie

Eiyuden Chronicle : Rising est le premier des deux projets en cours du studio japonais Rabbit & Bear Studios, composé d’anciens développeurs de l’inoubliable Suikoden. Le protagoniste d’aujourd’hui, un Action RPG en perspective 2.5D, sera disponible ce 10 mai 2022 sur les consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Xbox Game Pass (day one), Nintendo Switch et PC via Steam, Epic Games Store et GOG au prix de 14,99 euros.

This Rising est la préquelle d’Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes, l’autre grand projet de l’équipe japonaise qui veut servir de successeur spirituel à Suikoden en 2023. Un RPG à l’ancienne. On se souvient que les deux jeux vidéo seront une réalité grâce à la campagne Kickstarter qu’ils ont menée il y a des années avec pas moins de 4,5 millions de dollars récoltés. 505 Games sera le distributeur du projet.

Chronique d’Eiyuden: Rising

28 minutes de gameplay d’Eiyuden Chronicle: Rising

« Après qu’un grand tremblement de terre ait révélé les runes au plus profond d’une ville sur la frontière éloignée d’Allraan connue sous le nom de New Nevaeh, des aventuriers et des marchands sont venus du monde entier à la recherche de leur fortune », lit-on dans le synopsis du jeu. « Parmi ceux qui espèrent trouver un trésor, trois héros se rassemblent : CJ, le Vénérable Scavenger, et Garoo, la Bête Mercenaire, qui espèrent extraire la Rune Lens, une source de magie cachée sous terre. Isha, la jeune adjointe au maire, veut reconstruire sa ville.

Comme on peut le voir dans ce gameplay de 28 minutes d’Eiyuden Chronicle : Rising présenté en avant-première par Gamespot, le jeu est un RPG d’action avec des éléments d’action en temps réel, de plateforme dans une multitude d’étapes, d’exploration et de combats de donjons… Tout cela ajouté jusqu’à la possibilité de changer de personnage à tout moment. Chacun des trois protagonistes a ses propres compétences, mouvements et capacités, il existe donc essentiellement trois styles de combat.

L’autre grand objectif du jeu est de reconstruire la ville de New Nevaeh. Tous les objets skins que nous gagnerons seront transférables d’Eiyuden Chronicle: Rising à Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes lorsqu’il sera disponible en 2023.

source | Gematsu