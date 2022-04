Kingdom Hearts 4 | Cinq nouveaux mondes Disney que nous aimerions voir dans le jeu

L’annonce de Kingdom Hearts 4 dimanche dernier à l’occasion du vingtième anniversaire de la saga Square Enix a excité les fans, comme prévu. Ce n’est pas n’importe quelle saga, surtout s’il s’agit de personnes qui ont aimé les films Disney dans leur enfance. S’il y a quelque chose qui a toujours caractérisé la série de jeux vidéo de Sora et compagnie, c’est, sans aucun doute, la magie qui entoure son univers ; les mondes qui composent chaque chapitre; ajoutée aux personnages qui composent ces niveaux.

C’est pourquoi, depuis Netcost, nous nous sommes demandé ces derniers jours quels nouveaux mondes nous aimerions voir dans Kingdom Hearts 4, actuellement sans date de sortie. Cette fois, nous nous rendrons dans l’immense ville de Quadratum, que nous avons déjà vue dans Kingdom Hearts III : Re:Mind, mais cette fois ce sera réaliste. Donald, Dingo, Sora ou encore Strelitzia sont les premiers personnages confirmés, dont le rôle dans l’intrigue sera fondamental. A partir de là, l’imagination n’a plus de limites. Ce sont les cinq nouveaux mondes Disney auxquels nous voulons jouer dans Kingdom Hearts 4.

Endor (Star Wars)

A défaut de savoir si le petit détail que la bande-annonce de Kingdom Hearts IV évoquait est vrai ou non, avec ce pied d’AT-ST, on ne va pas vous tromper : on aimerait bien que Star Wars soit représenté dans le jeu. Si l’on ajoute à tout cela que l’environnement se veut Endor, notre volonté est claire. Nous parlons de l’une des planètes fictives les plus reconnaissables et représentatives de la saga Star Wars, qui n’a pas encore été représentée dans Kingdom Hearts.

Endor est un endroit inoubliable, tant pour ce qui se passe dans Star Wars : Épisode VI – Le Returnal du Jedi que pour ses forêts et ses marécages. Nous imaginons des situations comme la bataille d’Endor, les machines ou les habitants de la tribu, les Ewoks, qui en elles-mêmes seraient un excellent ajout sous forme de personnages pour le monde éventuel de Kingdom Hearts 4. Nous pouvons nous voir dans des situations de tir, saut avec des phases de plate-forme, manipulation de machines… D’un film, jamais mieux dit. Nous serions surpris si l’équipe de Tetsuya Nomura n’incluait pas l’une des licences les plus importantes de l’histoire du divertissement dans sa liste de nouveaux mondes.

voitures

S’il y a un film Pixar à succès qui n’a pas encore vu le jour dans Kingdom Hearts, Cars est sans aucun doute l’un des principaux candidats. Aussi, l’univers autour de Radiator Springs peut offrir de nombreuses possibilités dans un jeu vidéo : la course. Introduire Lightning McQueen et compagnie dans une série de courses, ajouté au gameplay classique de la saga, apporterait beaucoup de fraîcheur à Kingdom Hearts IV.

De nombreux personnages sont disponibles dans cette série, sans oublier ses spin-offs sous forme de séries ou de courts métrages. La simple idée d’inclure un petit jeu de course déjanté, pas forcément sur circuits, comme l’a déjà fait Rush : A Disney-Pixar Adventure, est quelque chose qui suscite notre intérêt de pouvoir expérimenter dans un titre avec autant de possibilités technologiques comme celle-ci. une. Après son absence dans le troisième opus, Cars rejoint notre liste.

Noix de coco (Terre des morts)

Coco est sûrement l’une des œuvres les plus émouvantes de Pixar. Son approche familiale affirmée, abordant des thèmes tels que l’existence, la perte et la loyauté, a fait entrer le film de Lee Unkrich et Adrián Molina au palmarès des meilleurs films du studio d’animation. En dehors de cela, son style artistique dégage du charisme, tout comme ses personnages.

Il est difficile d’oublier le voyage de Miguel à travers le pays des morts d’inspiration mexicaine de Santa Cecilia. Inclure Coco dans le groupe de mondes de Kingdom Hearts IV serait particulièrement agréable pour une œuvre qui n’aurait pas son propre jeu vidéo sur consoles. Quoi de mieux que de profiter de l’une des productions les plus spéciales du studio de la dernière décennie dans un titre qui plaira également aux nouvelles générations, celles qui ont grandi avec Coco sur grand écran.

Wakanda (Univers Marvel)

Marvel a de nombreux bulletins de vote pour être dans Kingdom Hearts IV. La maison des idées fait déjà partie de Disney, il n’y a pas de problèmes avec le temps. Dans cet esprit, inclure l’univers cinématographique Marvel a du sens, avec les personnages des Avengers, bien sûr. Mais si nous devions choisir un seul endroit, Wakanda est un endroit spécial.

Le monde de Black Panther a fait le saut au cinéma avec un énorme succès, comme jamais atteint dans la bande dessinée. Et la vérité est que c’est un endroit très photogénique, exotique et charismatique. Cette nation située en Afrique de l’Est peut profiter de sa technologie de pointe, de la légende de T’Challa et de ses immenses territoires pour consacrer un chapitre entier au vibranium, un minéral qui ferait beaucoup de chemin dans un jeu vidéo comme Kingdom Hearts.

Raya et le dernier dragon

Vaiana (Moana) est un film magique qui, espérons-le, pourra également apparaître dans Kingdom Hearts 4, mais le studio Disney en charge du film nous a surpris cinq ans plus tard avec Raya et le dernier Dragon, dont la mise en scène nous correspond davantage aux possibilités de un jeu vidéo comme celui-ci. On a déjà vu de quoi ils étaient capables chez Square Enix avec Frozen pour le troisième épisode numéroté, alors là on ne peut s’attendre à moins.

Raya est le dernier espoir d’unir les peuples de Kumandra. Nous avons aimé le film; maintenant, nous voulons le vivre avec le contrôleur entre nos mains, y compris des batailles d’action et, bien sûr, la possibilité d’être accompagné d’un dragon avec tant de personnalité. Visuellement, ce monde peut être l’un des plus précieux et des plus spectaculaires, l’un de ceux qui bénéficient des animaux fantastiques de ses œuvres ; comme nous l’avons déjà vu dans le monde de Big Hero 6. Si les humains et les dragons ont pu vivre ensemble dans l’armurerie, Sora doit pouvoir aider Raya à reconstruire ce monde détruit tant d’années plus tard.