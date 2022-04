Kingdom Hearts 4 mettra du temps à réapparaître ; il n’y aura pas de nouvelles à court terme

Nous n’aurons pas de nouvelles informations sur Kingdom Hearts 4 dans les prochaines dates. Avec une période comme celle à venir, caractérisée par des événements, des diffusions et des foires comme le Summer Game Fest ou la Gamescom (l’E3 n’aura pas lieu en 2022), les fans de la populaire série Square Enix se demandent s’il est plausible de penser en une nouvelle bande-annonce ou des détails sur le début de ce nouvel arc narratif, l’arc du professeur perdu. Cependant, son directeur, Tetsuya Nomura, a mis les choses au clair : la nouvelle arrivera « à une date beaucoup plus tardive ».

Kingdom Hearts 4 en est aux premiers stades de développement

Lors d’une session de questions-réponses lors de l’événement de célébration du 20e anniversaire de Kingdom Hearts au Japon, Nomura a répondu à une multitude de questions de fans inconditionnels de Sora et compagnie. Interrogé sur un délai estimé pour avoir à nouveau des informations fraîches sur Kingdom Hearts 4, les propos du manager ont été très clairs : « longtemps après la période E3 », qui se tient toujours durant le mois de juin.

C’est au cours de cette réunion de questions et réponses qu’il a été expliqué pourquoi ils avaient changé le logo du jeu, qui adopte désormais une nouvelle police, ainsi que le fait que les images vues tournaient dans Unreal Engine 4, mais elles seront développées sous le puissant et nouveau moteur graphique Unreal Engine 5.

Silence pour éviter les fuites ; même philosophie que Naoki Yoshida avec Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI et Kingdom Hearts 4 sont les deux nouveaux épisodes de deux des propriétés intellectuelles les plus importantes de Square Enix. Conscient à quel point les fuites peuvent être néfastes pour ce type de projet, la raison de ce silence prolongé pour Kingdom Hearts 4 est précisément cela, pour éviter les fuites et les informations non officielles avancées.

Naoki Yoshida, le responsable de Final Fantasy XVI, a expliqué l’année dernière qu’il voulait éviter de montrer quoi que ce soit de nouveau du jeu jusqu’à ce qu’il soit satisfait du résultat. Vous voulez que les attentes soient réalistes et non basées sur des matériaux inachevés ou de mauvaise qualité.

Kingdom Hearts en est aux premiers stades de son développement. Le jeu n’a pas de date de sortie ni de plateformes annoncées. Il commencera l’arc du professeur perdu, une nouvelle intrigue narrative épique.

source | JeuxRadar