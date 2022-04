Tiny Elden Ring transforme le titre de FromSoftware en un adorable RPG isométrique

Elden Ring continue de faire les gros titres malgré le temps qui s’est écoulé depuis sa sortie, il y a un mois et demi, sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. À tel point qu’il y a quelques heures, nous avons fait écho au nouveau record du monde de speedruns sur ledit titre, réalisant un temps incroyable de moins de 9 minutes. Mais maintenant on veut s’arrêter à une nouvelle approche du travail d’Hidetaka Miyazaki beaucoup plus tranquille, presque contemplative. Et c’est qu’un utilisateur a réussi à modifier la caméra du titre pour offrir une perspective totalement nouvelle et qui rapproche le jeu FromSoftware d’un RPG isométrique classique.

Ce serait Elden Ring avec une perspective isométrique

Ainsi, l’utilisateur Flurdeh a surpris les fans d’Elden Ring avec un point de vue radicalement différent de celui proposé par FromSoftware pour son monde ouvert fantastique, faisant désormais ressembler les paysages des Terres du Milieu à des dioramas, rappelant les RPG classiques tels que Final Fantasy VII ou Le titre le plus récent d’Hironobu Sakaguchi, Fantasian, exclusif aux appareils iOS via Apple Arcade.

Le résultat est une nouvelle caméra aérienne, loin du personnage contrôlé par le joueur, montrant les environnements majestueux de l’Elden Ring avec une technique de flou qui rend les images affichées à l’écran vraiment petites. Comme s’il s’agissait d’énormes dioramas, la technologie connue sous le nom de Tilt-shift produit un effet aussi curieux avec une relative facilité, vous permettant de jouer à un jeu vidéo aussi populaire d’une manière totalement différente de la façon dont il a été conçu à l’origine et en jouant constamment avec les changements de profondeur des scénarios.

Elden Ring est maintenant disponible sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X | S; ne manquez pas notre analyse d’un travail qui a marqué un avant et un après dans les RPG d’action en monde ouvert.

source | polygonal