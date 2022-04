Star Wars : Ahsoka mettra en vedette le réalisateur de Spider-Man : Into the Spider-Verse

Le réalisateur de Spider-Man : Into the Spider-Verse, Peter Ramsey, a remporté l’Oscar pour ce film d’animation. Comme l’a révélé The Hollywood Reporter, il sera chargé de réaliser au moins un épisode de Star Wars : Ahsoka, le deuxième spin-off de The Mandalorian après Le The Book Of Boba Fett, qui a fait ses débuts sur Disney+ en décembre 2021 dernier.

Ahsoka a commencé le tournage en mars dernier à Los Angeles. Jon Favreau et Dave Filoni mènent le projet, alors que tous les réalisateurs qui feront partie de la série n’ont pas encore été dévoilés. Rosario Dawson reprendra le rôle d’Ahsoka Tano dans une fiction qui réunira le personnage avec son professeur, Anakin Skywalker, à nouveau joué par Hayden Christensen.

Peter Ramsey brandit son Oscar.

De la guerre des clones à Ahsoka

L’ancien Padawan du père de Like est un personnage créé pour la série animée The Clone Wars, également apparue dans Star Wars : Rebels. Dawson est la première actrice à donner vie à la version live-action, que nous avons vue pour la première fois dans le sixième épisode de la deuxième saison de The Mandalorian. Dans Le The Book Of Boba Fett, il fait une apparition dans l’avant-dernier épisode. Maintenant, il devra traquer le Grand Amiral Thrawn.

Star Wars : Ahsoka n’a toujours pas de date de sortie confirmée, bien que Katheleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, ait déclaré que ce serait le suivant après The Mandalorian. Début 2021, Le The Book Of Boba Fett s’est terminé et le prochain à arriver sur Disney+ sera Star Wars : Obi-Wan Kenobi, qui fera ses débuts le 27 mai avec un double épisode.

Quant à la suite de la série confirmée pour cette année, il n’y a toujours pas de date pour Star Wars : Andor, le prequel de Rogue One, ni pour la deuxième saison de La Remesa Mala. Le moment choisi pour nous de profiter des nouvelles aventures de Mando et Grogu est également dans l’air du temps. Cependant, Giancarlo Esposito, Moff Gideon, a laissé entendre que la troisième saison pourrait être prête pour cet été.

source | Le journaliste hollywoodien