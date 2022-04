LEGO Star Wars : La saga Skywalker incarne l’une de ses légendes les plus sombres

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker Amazon Edition (Nintendo Switch)

Type de jeu : Action-aventure Explorez les trilogies. Commencez votre aventure en sélectionnant la trilogie de votre choix, puis plongez dans les 9 films de la saga Skywalker Incarnez des héros et des méchants emblématiques. Il y a plus de 300 personnages jouables, venus de toute la galaxie de Luke Skywalker à Kylo Ren Découvrez des lieux mythiques. Voyagez jusqu’à vos planètes préférées issues de l’univers Star Wars et parcourez les vastes espaces inspirés des décors inoubliables des films tels que le désert de Géonosis, les marais de Dagobah Des rires pour toute la famille.Cette expérience vidéoludique LEGO hilarante et créative convient aux adultes et enfants de tout âge