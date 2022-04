Bugsnax arrive sur Xbox Game Pass, Xbox, Switch et PC parallèlement à la mise à jour gratuite

Bugsnax a été annoncé lors de l’un des événements de lancement de la PS5, bien qu’il s’agisse d’un jeu intergénérationnel également sorti sur PS4. Le studio responsable, Young Horses, a non seulement confirmé la date de sortie de l’extension gratuite Bigsnax Island, mais a également révélé que le jeu vidéo sera commercialisé sur d’autres plateformes. À partir du 28 avril, les joueurs pourront accéder au nouveau contenu et aux nouvelles versions sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Comme si cela ne suffisait pas, il fera partie du catalogue Xbox Game Pass et PC Game Pass.

« La mise à jour de Bigsnax Island sera publiée le 28 avril pour tous les joueurs de Bugsnax », ont-ils publié sur les réseaux sociaux officiels. « Ce n’est pas tout, la nouvelle version mise à jour de Bugsnax arrive sur Xbox One + Series X/S + PC Game Pass, Nintendo Switch eShop et Steam le même jour. »

Qu’est-ce que l’île de Bigsnax ?

Kevin Zuhn, directeur créatif de Young Horses, a expliqué sur le blog officiel PlayStation que ce contenu « est un biome totalement nouveau » qui est deux fois plus grand que n’importe quel autre. Selon le développeur, les bichisnax sont également gigantesques : « Vous et vos camarades grogneurs aurez une sacrée frayeur lorsque cette masse continentale émergera de la mer juste au large de Snack Island. Vous formez rapidement un groupe de volontaires qui comprend Hefty, Ñamti, Trufina et Yerba, et partez sur un bateau pour enquêter sur l’île mystérieuse.

Les nouveaux bichisnax sont si gros qu’ils ne tomberont pas dans les pièges habituels. Pour les attraper il faudra utiliser « une épice très utile » appelée épice rétractable. C’est un produit très volatil, le joueur n’aura donc que 30 secondes pour le lancer contre l’une de ces créatures.

Sur cette île, il sera également possible de décorer votre propre cabane avec toutes sortes de meubles, d’éléments de jardin et de papier peint. Ils promettent plus de 180 objets à collectionner.

