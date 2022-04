Star Wars : The Force Unleashed pour Switch dévoile son édition collector à 175 $

Star Wars : Le Pouvoir de la Force ou Star Wars : Le Pouvoir de la Force, la célèbre aventure d’action LucasArts de 2008 pour PC, PS3, Xbox 360, Wii, PS2 et d’autres plates-formes telles que Nintendo DS, iOS ou N-Gage (avec leur versions ou ports correspondants), arrive ce mois-ci sur Nintendo Switch via une sorte de remasterisation. Une nouvelle édition du titre Star Wars qui profite des capacités de la console hybride de Nintendo, oui, uniquement au format numérique via l’eShop au prix de 19,99 euros. Heureusement, et comme d’habitude dans de nombreux jeux vidéo avec le plus de fans derrière eux, la société spécialisée dans les éditions collector Limited Run Games a présenté sa propre édition limitée du titre pour 174,99 $.

Tous les extras de la Master Edition pour Switch

Ainsi, la soi-disant Master Edition de Star Wars : The Force Unleashed pour Nintendo Switch par Limited Run Games offre aux fans un bon assortiment d’extras physiques tels que des répliques de l’Holocron et du sabre laser de Starkiller, un livre de couverture Hardcover comme guide de stratégie et plusieurs des lithographies d’art conceptuel, plus un boîtier en métal pour la cartouche de jeu, une affiche réversible, une pièce commémorative, des cartes de personnage, une épingle Proxy Enamel et un certificat d’authenticité.

Tout cela pour 174,99 $, dont les réservations seront activées ce vendredi prochain. Deux autres éditions sont également proposées en format physique, la standard avec uniquement le jeu pour 34,99 $ et la Premium, qui propose quelques extras de l’édition Master tels que le boîtier en métal pour la cartouche de jeu, une affiche réversible, une pièce commémorative , cartes de personnage, une épingle Proxy Enamel et un certificat d’authenticité, le tout pour 89,99 $.

Star Wars : The Force Unleashed arrive sur Nintendo Switch le 20 avril 2022.

source | Jeux à tirage limité