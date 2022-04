Battlefield 2042 plante sur Steam : moins de 1 000 utilisateurs simultanés

Battlefield 2042 a dû se battre sur un champ de bataille très dangereux : le marché. Le titre EA DICE est sorti du mauvais pied et depuis, il lui est difficile de se défendre dans le combat qui l’attend. Aux problèmes du lancement se sont ajoutés les difficultés de l’étude pour mettre en place des améliorations et ajouter des fonctionnalités classiques de la saga. De plus, selon SteamChart, le jeu a touché le fond en ce qui concerne les utilisateurs simultanés : pour la première fois, il a enregistré moins de 1 000 joueurs sur la plateforme de Valve.

Le graphique montre que le 11 avril, il fut un temps où seuls 979 joueurs étaient dans le combat. Aujourd’hui, le nombre a encore baissé, puisqu’à 10h00 (CET), il n’y avait que 931 utilisateurs simultanés. Le pic des 30 derniers jours a été de 1 920 personnes. Par rapport à son prédécesseur, Battlefield V, les chiffres sont assez inquiétants, puisque sur la même période, le nombre moyen d’utilisateurs simultanés du cinquième opus a été de 11 400 joueurs.

Les chiffres sur SteamCharts.

DICE prépare des améliorations de carte

Bien que le jeu de tir multijoueur ne soit pas à son meilleur, EA DICE a confirmé qu’il continuait à planifier des mises à jour et des améliorations. Ils se concentreront sur cinq axes principaux au sein des cartes : mouvement, intensité, ligne de visée, trajectoires et couverture, le tout basé sur les commentaires et retours des utilisateurs : « Nous allons mettre en avant 5 éléments principaux que nous avons identifiés par rapport à problèmes avec le gameplay sur les cartes, leurs causes et notre avis sur la question, ainsi que proposer des changements pour résoudre ces problèmes », commentent-ils sur le site officiel.

Battlefield 2042 est disponible sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC. Dans l’analyse Netcost, nous avons déjà souligné certains des problèmes.

source | VGC, SteamChart