Call of Duty: Warzone désactive les véhicules sur Rebirth Island en raison d’un problème

Les coffres dans Call of Duty: Warzone sont des emplacements importants car ils cachent des objets de grande valeur. Y accéder n’est pas facile, mais il semble que certains joueurs aient utilisé un bug lié aux véhicules pour y entrer et prendre le butin tant convoité. Cette suspicion est renforcée par la décision de Raven Software de désactiver les véhicules sur la carte Rebirth Island, comme annoncé par le développeur sur son compte Twitter officiel.

Nous désactivons temporairement les véhicules sur l’île de la Renaissance pendant que nous enquêtons sur un problème. Ce n’est pas la première fois que Raven prend cette mesure pour lutter contre les bugs et les pratiques malhonnêtes.

Quant aux coffres, ils sont accessibles depuis hier pour tous ceux qui complètent le challenge communautaire et trouvent les objets nécessaires pour obtenir le code d’accès.

La taille de Call of Duty : Warzone, un problème

Le fait que les jeux de la série Call of Duty occupent beaucoup d’espace sur le disque dur est une préoccupation partagée par Activision Blizzard depuis des années. Dans une déclaration récente, le COO Josh Bridge a admis que « la taille de l’installation et de la réinstallation est vraiment folle ». C’est la principale raison pour laquelle ils n’optent pas pour l’ajout ou la rotation de cartes : ils perdent des joueurs à chaque grosse mise à jour.

Call of Duty: Warzone est un jeu de bataille royale qui fonctionne sous le modèle free-to-play, c’est-à-dire gratuit mais avec des microtransactions. Il peut être téléchargé sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC, en attendant qu’Activision Blizzard publie la suite. Le studio responsable de la prochaine expérience au sein de l’univers Warzone est Infinity Ward, le même développeur qui a conçu le jeu principal (les saisons suivantes sont passées entre les mains de Raven).

source | VGC