Cyberpunk 2077 en réalité virtuelle ? Night City prend vie avec ce mod

Il n’existe aucun moyen natif de jouer à Cyberpunk 2077 en réalité virtuelle, mais la version PC a reçu le soutien de la communauté des joueurs, qui a développé toutes sortes de mods. Ainsi, les utilisateurs de la plateforme ont la possibilité de visiter Night City sous un angle différent. Le mod LukeRoss Real VR, également compatible avec des jeux comme Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn ou GTA V, offre la possibilité de profiter du titre en VR. Vous pouvez voir les résultats dans la vidéo ci-dessous.

Rob Cram, l’auteur de la vidéo, a partagé les spécifications avec lesquelles il a fait fonctionner le jeu en réalité virtuelle : « J’utilise un RTX 3090, 32 Go de RAM, un processeur i9 9900K », le système d’exploitation Windows 10 64 bits et un disque dur SSD dur. Quant à leurs casques de réalité virtuelle, il s’agit d’un HP Reverb G2. Nous sommes donc face à une configuration très puissante : « Je joue avec le matériel le plus optimal », explique-t-il.

CD Projekt RED continuera à travailler sur le jeu

Pawel Sasko, directeur des missions de jeux vidéo, a réaffirmé dans des déclarations à The Gamer que le développeur ne travaille pas seulement sur des extensions, mais décrit également des améliorations pour le titre. « Nous sommes conscients qu’il y a du travail à faire », a-t-il déclaré. Pourtant, ils sont satisfaits de la réception de la dernière mise à jour, qui les incite à « continuer à travailler ».

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia. Bien qu’il ait initialement fonctionné comme un titre rétrocompatible sur les consoles de nouvelle génération, le studio polonais a conçu une version native pour Xbox Series X, Xbox Series S et PS5. Grâce à une mise à jour publiée parallèlement au patch 1.5, les joueurs qui possèdent le jeu sur la génération précédente peuvent passer à la nouvelle sans frais supplémentaires.

source | Cram Gaming