Le studio derrière Immortals Fenyx Rising travaille sur un nouveau jeu depuis avril 2021

Ubisoft Québec, le studio derrière Assassin’s Creed Odyssey, a eu l’opportunité de se replonger dans la Grèce classique grâce à Immortals Fenyx Rising, un jeu vidéo en monde ouvert qui reprend quelques éléments jouables de la saga Assassins, mais explore la mythologie ancienne avec aisance et sens de humour. Cette nouvelle propriété intellectuelle n’a pas de suite confirmée, mais le profil Linkedin de son producteur a alimenté les rumeurs : ils travaillent sur un nouveau jeu depuis avril 2021.

L’utilisateur de Twitter Faizan Shaikh a partagé une capture d’écran sur Twitter, qui reflète le profil de la productrice Andrée-Anne Boisvert. Bien sûr, il n’indique à aucun moment qu’il développe Immortal Fenyx Rising 2, puisque le projet est encore répertorié comme un titre « non annoncé ». Pourtant, le réalisateur associé Julien Galloudec a déjà laissé entendre qu’il aimerait élargir cet univers et qu’il espérait qu’il deviendrait « quelque chose de plus grand » et « une saga ».

Selon les sources du journaliste Tom Henderson, Ubisoft était satisfait de la performance d’Immortals Fenyx Rising sur le marché, au point qu’il a commandé une suite. À ce jour, la société française ne l’a pas officialisé, il faudra donc patienter pour savoir si la nouveauté des studios québécois est bien un produit dérivé de ce jeu vidéo.

Action, énigmes et plateformes

Immortals Fenyx Rising est sorti fin 2020 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, PC et Google Stadia. Le jeu mélange des éléments d’action et de plateformes, mais se nourrit d’un développement basé sur la résolution d’énigmes et de casse-tête, qui sont intégrés aux scénarios et aux différents donjons.

Le travail a été étendu à travers plusieurs extensions d’histoire, bien qu’un seul d’entre eux continue le voyage de Fenyx. Les autres ont d’autres protagonistes.

source | Boulon de jeu