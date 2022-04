Thor Love and Thunder: filtré l’origine de Thor de Jane Foster avec de nouvelles images

Nous continuons avec les fuites déjà classiques de la collection de figurines d’action Marvel Legends qui, à chaque nouvelle première UCM, font avancer les images et les détails de leurs personnages des mois avant leur première. C’est déjà arrivé avec Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Spider-Man No Way Home ou, plus récemment, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Maintenant, après avoir connu l’apparition définitive de Christian Bale en tant que Gorr, le boucher des dieux dans Thor: Love and Thunder, de nouveaux détails sur l’origine de Mighty Thor, la version de Jane Foster de Thor, ainsi que des descriptions et des images de Ravager Thor et Thor, les deux versions du dieu du tonnerre que Chris Hemsworth incarnera dans le nouveau film de Taika Waititi.

Toutes les versions de Thor dans Love and Thunder

Ainsi, la figurine de Mighty Thor propose à la fois une nouvelle image de Jane Foster avec sa nouvelle armure et Mjolnir accompagnée d’une brève description qui nous offre quelques indices sur l’origine de ses nouveaux pouvoirs : « La vie de Jane Foster change à jamais quand vient mystérieusement la posséder le marteau Mjolnir… et la puissance du Mighty Thor ! », peut-on lire dans la description de la figure de Mighty Thor, ou ce qui revient au même, de Jane Foster avec la puissance du Dieu du Tonnerre.

Et malgré le fait que la description soit quelque peu ambiguë, tout semble indiquer que Jane Foster obtient ses pouvoirs presque par hasard ; nous verrons comment Taika Waititi nous raconte dans le film. D’autre part, nous avons également les nouvelles images de Thor et Ravager Thor, les deux versions de Thor que Chris Hemsworth jouera dans le film, la première avec la nouvelle et superbe nouvelle armure et la seconde avec une tenue beaucoup plus années 80, presque rockeur, apparition qu’on a déjà vue il y a un an dans l’un des nombreux leaks de photographies du plateau de tournage.

Thor: Love and Thunder sortira en salles le 8 juillet 2022.

source | ScreenRant