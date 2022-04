Embracer Group prévoit d’acquérir plus de studios ; va investir des millions de dollars

Embracer Group, la société suédoise de distribution de jeux vidéo anciennement connue sous le nom de THQ Nordic, poursuivra son plan d’expansion dans le monde en rachetant davantage de studios de jeux vidéo. La holding de Lars Wingefors a expliqué dans un récent article du Financial Times que la transformation de son entreprise ces deux dernières années n’est qu’un début. À l’heure actuelle, ils sont déjà la plus grande société de jeux vidéo en Europe en termes de capital de marché.

Comment Embracer Group a évolué et quel est son plan pour l’avenir

62 acquisitions pour plus de 8 100 millions de dollars (7 440 millions d’euros au taux de change). C’est la réponse courte à la croissance que connaît Embracer Group depuis le début de 2020, lorsque Wingefors a rencontré différents chefs d’entreprises de jeux vidéo de différentes tailles. Son objectif est désormais de doubler cette mise avec un nombre similaire de nouvelles acquisitions.

De même, l’équipe Wingefors souhaite remplir l’espace de jeu gratuit avec des achats stratégiques qui stimulent la croissance de ces objectifs. Il parle de territoires comme le Royaume-Uni, les États-Unis, la Pologne, la France et la Chine, qui ont des studios très talentueux. Ils ne veulent pas concentrer leurs revenus sur un petit quota de sorties à succès, mais proposent plutôt un vaste catalogue de titres allant du plus petit au plus grand. « Le risque commercial est moindre », souligne-t-il.

Groupe Embracer à l’intérieur : 115 studios internes et 10 groupes d’exploitation

À ce jour, le groupe Embracer dispose d’un réseau de 115 studios internes à travers l’Europe et de 10 groupes d’exploitation, dont Koch Media/Deep Silver, THQ Nordic, Sable Interactive et Gearbox Software. Le plus gros achat à ce jour est le français Asmodee, qui a été constitué en 2021 pour une valeur de 2,75 milliards de dollars.

Le géant suédois possède des studios tels que A4 Games, Aspyr Media, 3D Realms, CrazyLands, Demiurge Studios, DigixArt, Easy Trigger, Force Field, Fractured Byte, Flying Wild Hog, Gearbox ou encore Zen Studios. L’achat des créateurs de Borderlands, Gearbox, a été l’un des plus célèbres de 2021. Le déboursement a été d’environ 360 millions de dollars en espèces.

« D’un point de vue commercial, nous n’avons pas de prise de décision centralisée et commerciale », soutient-il, et rappelle que d’autres grands groupes ont rencontré des problèmes lorsqu’ils ont mis en place des dômes de gestion avec différentes strates chargées de contrôler le travail des studios. « C’est à ce moment-là qu’ils commencent à s’effondrer. » Embracer espère ne pas en arriver là.

source | Financial Times; via VGC