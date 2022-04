LEGO Star Wars: La saga Skywalker bat les records britanniques de la meilleure ouverture de jeu LEGO

LEGO Star Wars : La saga Skywalker est en passe de devenir le jeu vidéo LEGO le plus vendu à ce jour. Rien qu’au Royaume-Uni, cette célébration des neuf principaux films Star Wars est déjà l’ensemble LEGO le plus vendu à ce jour. Une première qui dépasse le format physique de 8,4% aux débuts de LEGO Indiana Jones en 2008 (selon les données de GfK, via GamesIndustry). Tout cela sans compter les exemplaires vendus en format numérique.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, deuxième meilleure ouverture de 2022 au Royaume-Uni

Pour comprendre un peu mieux l’étendue de la distribution physique initiale de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (en comptant les exemplaires de PS4, PS5, Xbox et Nintendo Switch), il s’agit de la deuxième meilleure première de l’année 2022 en terres britanniques ; seulement derrière l’ininflammable Pokémon Legends Arceus, qui même avec son statut exclusif à une seule plate-forme, Nintendo Switch, a ajouté plus de copies physiques au cours de sa première semaine.

Dark Vador est très boudeur.

Ceux qui ont dépassé LEGO Star Wars : La saga Skywalker à leurs débuts sont Horizon Forbidden West et Elden Ring.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker vend 31% de ses exemplaires sur PS5

Le jeu vidéo qui en est désormais le protagoniste a été mis en vente sur de nombreuses plateformes, un engagement clair de la part de son éditeur, Warner Bros. Games, d’atteindre le plus large public possible. Il en a toujours été ainsi avec la saga, à quelques exceptions près comme LEGO City Undercover, une exclusivité temporaire sur Wii U lors de sa première en 2013.

Luke ne veut rien avoir à faire avec ce sabre laser.

Dans ce cas, la version PS5 représente 31% des ventes totales -plateforme majoritaire- ; Pour sa part, la deuxième option la plus choisie au Royaume-Uni était la Nintendo Switch avec 26 %, tandis que la Xbox et la PS4 ajoutent respectivement 23 % et 20 %. Autrement dit : PlayStation représente 51 % des ventes de LEGO Star Wars : The Skywalker Saga au Royaume-Uni.

Si l’on tient compte du fait que le jeu a battu des records sur Steam, améliorant le nombre de joueurs simultanés dans la saga de 1 200% jusqu’à présent, tout indique que nous parlons d’un jeu vidéo avec le potentiel de vendre des millions d’unités mondial.

LEGO Star Wars : La saga Skywalker est disponible sur les consoles PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez lire notre analyse ici.

source | JeuxIndustrie