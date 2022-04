Activision Blizzard nomme un nouveau directeur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion

Kristen Hines sera la nouvelle responsable de la diversité, de l’équité et de l’inclusion d’Activision Blizzard à partir du 25 avril. La société nord-américaine, dirigée par Bobby Kotick, embauche un nouveau directeur d’un département qui favorisera la transformation de l’entreprise après les accusations d’abus de travail et de harcèlement sexuel qui affectent directement l’entreprise.

Avec cette décision, l’entreprise à l’origine d’Activision, Blizzard et King prévoit de continuer à augmenter de 50 % le nombre de travailleurs féminins et non binaires au cours des cinq prochaines années. Hines relèvera directement de la Chief People Officer (CPO), Julie Hodges, qui agit en tant que contact direct avec le PDG pour se conformer aux politiques relatives aux droits des travailleurs.

Kristen Hines vient d’Accenture, où elle a dirigé la direction de l’entreprise au sein du département Pratiques équitables, Inclusion et Diversité. Maintenant, avec une grande expérience derrière lui, il rejoint Activision Blizzard « pour s’assurer que des perspectives diverses et inclusives sont incluses dans la conception de jeux vidéo, y compris les scénarios, le développement des personnages, le gameplay et l’interaction communautaire ». C’est-à-dire non seulement un changement dans la main-d’œuvre, mais aussi dans les œuvres que l’entreprise produit désormais.

« Je suis ravie de rejoindre une entreprise qui donne la priorité à son engagement envers la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) et qui fait progresser les objectifs ambitieux qu’elle s’est fixés », a déclaré Hines à l’occasion de son embauche. « Dans une industrie historiquement sous-représentée, j’ai hâte de diriger les efforts de l’entreprise pour continuer à construire un lieu de travail qui valorise la transparence, l’équité et l’inclusion. »

Activision Blizzard va payer 18 millions de dollars pour harcèlement sexuel

Cette semaine, on apprenait qu’Activision Blizzard allait fixer les testeurs aux Etats-Unis pendant que le débat sur leur éventuelle syndicalisation se poursuit. On parle de plus de 1 000 travailleurs qui feront partie de la population active.

D’autre part, à la suite des nombreuses accusations portées contre Activision Blizzard —dont une poursuite intentée par le California Department of Fair Employment—, l’entreprise de Bobby Kotick et l’Equal Employment Opportunity Commission (EEOC aux États-Unis) ont a accepté de payer 18 millions de dollars pour aider les victimes de harcèlement sexuel et d’abus au travail dans l’entreprise. Le plus grand syndicat des communications aux États-Unis, les Communications Workers of America, qualifie cette mesure d’insuffisante.

Au cours de la prochaine année, Microsoft (Xbox) devrait conclure l’achat de 7,5 milliards de dollars d’Activision Blizzard, qui fera partie de Microsoft Gaming.

