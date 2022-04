Capcom Arcade 2nd Stadium est désormais officiel : 32 nouveaux jeux classiques sont de retour

Capcom a annoncé Capcom Arcade 2nd Stadium, une compilation de 32 jeux vidéo d’arcade de la légendaire firme japonaise qui arrivera bientôt sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam. Bien que les noms des titres inclus dans cette deuxième édition n’aient pas été divulgués, ils promettent de fournir plus d’informations dans les semaines à venir.

Comment était le premier Capcom Arcade Stadium

Après le premier Capcom Arcade Stadium, publié en mai 2021 avec 32 titres classiques de la firme, la saveur rétro des machines d’arcade d’Osaka reviendra avec une autre compilation. Il était une fois un jeu gratuit, 1943 : The Battle of Midway (Ghost ‘n Goblins pour 0,99 euros pour les abonnés PS Plus) ; cette fois ce sera SonSon le titre gratuit. De plus, ceux qui réservent la Capcom Fighting Collection prendront également Three Wonder.

Capcom Arcade 2nd Stadium apporte 32 autres classiques d’arcade sur Switch, PS4, XB1 et PC !

SonSon sera téléchargeable gratuitement avec cette collection, et les précommandes / achats anticipés de Capcom Fighting Collection recevront également Three Wonders en bonus au lancement.

Plus d’infos bientôt ! pic.twitter.com/mbvrpwr7LB – Capcom USA (@CapcomUSA_) 11 avril 2022

Dans le cas précédent, le business model reposait sur trois packages différents répartis en trois grandes périodes, Dawn of the Arcade (1984 à 1988) ; Révolution Arcade (1989 à 1992); et Arcade Evolution (1992 à 2001). Les joueurs avaient la possibilité d’obtenir tous les packs pour 39,99 € ou chacun séparément pour 14,99 €. Tout cela ajouté à d’autres contenus téléchargeables payants comme Invincibilité, une option qui active l’invulnérabilité en échange de 0,99 euros ; chansons à thème ou images de fond.

Espérons que Capcom Arcade 2nd Stadium maintienne une philosophie similaire. Nous laisserons des doutes plus tard. Comme la première partie, le téléchargement sera gratuit, mais pour accéder aux packages du jeu il faudra s’acquitter du prix fixe de chaque package.

Quant à la Capcom Fighting Collection, elle sera disponible le 24 juin avec 10 des jeux de combat classiques de la société. Vous pouvez lire notre critique du premier Capcom Arcade Stadium ici. Et oui, nous avons adoré ce retour aux arcades.

