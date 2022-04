Nintendo achète un terrain à Kyoto pour créer un nouveau centre de R&D

Nintendo a annoncé l’acquisition d’un immense site industriel dans la ville de Kyoto, tout près de son siège social, dans le but de créer un nouveau bâtiment axé sur la recherche, le développement et l’innovation (R&D). Désigné sous le nom provisoire de Corporate Headquarters Development Center, Building No. 2, ce nouveau centre de R&D de Nintendo « jouera un rôle important dans le renforcement de notre R&D », précisent-ils dans le document.

Nintendo va profiter de ses années fastes pour booster son développement interne

L’inauguration de ce nouveau bâtiment est prévue pour le mois de décembre 2027. Nous parlons d’un terrain de plus de 10 028 mètres carrés, qui se traduira par un bâtiment de 12 étages et de 72 mètres de haut avec plus de 38 000 mètres carrés de terrain opératif . Un énorme complément pour promouvoir le département en charge de tout ce qui concerne l’innovation, la créativité et le développement des nouvelles technologies chez Nintendo.

Se souvenir des paroles de Shuntaro Furukawa : Nintendo a déjà mis en garde contre une telle décision

C’est un mouvement de longue haleine qui s’inscrit dans le discours de son président-directeur général, Shuntaro Furukawa, qui lors de sa dernière rencontre avec des investisseurs en novembre dernier a exprimé une intention claire de favoriser l’expansion du développement interne de Nintendo dans les prochaines années. Grâce à l’énorme capital obtenu par le succès de Nintendo Switch, qui a « largement dépassé » les attentes de l’entreprise, ils consacreront plus de 880 millions de dollars d’ici l’exercice 2027 pour augmenter leur capacité de développement.

C’est ainsi que Nintendo a expliqué son plan d’expansion interne en novembre dernier.

En février dernier, Nintendo a annoncé un accord d’achat avec le studio SRD Co., Ltd., l’une de ses plus anciennes équipes de support. L’opération, évaluée à 435 000 dollars au taux de change, s’est achevée le 1er avril 2022. Un mouvement qui envisage le transfert de 140 employés et qui servira à « renforcer la gestion et la disponibilité sûre des ressources SRD pour Nintendo, en plus de pour faciliter une amélioration anticipée de l’efficacité du développement logiciel.

