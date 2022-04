Angels of the Zariman, la nouvelle extension Warframe, confirme la date avec un trailer explosif

Warframe continue d’étoffer son contenu avec l’arrivée de nouvelles extensions, cette fois, avec l’actualité des Anges du Zariman, dont le lancement est prévu pour le 27 avril 2022 dans toutes les versions du populaire free-to-play Digital Extremes. Ainsi, cette nouvelle mise à jour plongera les joueurs réguliers de Warframe dans de nouvelles missions directement liées aux événements de The New War, permettant d’explorer les nouvelles zones de Zariman avec de nouveaux personnages, ennemis et bien plus encore.

Warframe s’agrandit avec Angels of the Zariman

Ainsi, l’une des principales nouveautés des Anges du Zariman est l’arrivée de Gyre, Warframe numéro 49, qui se distingue par une série de mouvements beaucoup plus agiles que d’habitude. Grâce à cela, il pourra exécuter des combos de dégâts électriques incessants et les culminer avec des coups critiques de haut niveau destructeur.

D’autre part, cette nouvelle mise à jour ajoutera également la soi-disant Dormizone, les chambres ou espaces personnels de chaque joueur, entièrement personnalisables avec des éléments décoratifs et des paysages. De plus, et comme d’habitude avec ce type de nouvel ensemble de contenu, de nouvelles armes, des modes de jeu inédits et une bonne poignée de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées qui sont détaillées sur la page officielle de Warframe, ainsi que quelques packs avec des objets aussi variés. comme:

Vase Sekhara

Faux d’Hespar

Galeforce Dawn Stance Mod

Glyphe de Zariman

Sceau de Zariman

Booster de ressources de 7 jours

Booster de chances de chute de ressources de 7 jours

Fusil Alternox

Apparence de carapace du Vide de Saryn

Apparence de carapace du Vide Volt

Apparence de coquille vide de rhinocéros

Beaucoup plus

Ne manquez pas la nouvelle bande-annonce de Warframe Angels of the Zariman que vous pouvez voir en tête de cette actualité, un pack de nouveau contenu qui sera disponible à partir du 27 avril prochain dans toutes les versions de Warframe.

source | Extrêmes numériques