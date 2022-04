Ils passent Elden Ring en moins de 9 minutes : record du monde

Elden Ring est de la viande de speedrun. La communauté derrière ces défis surprend en battant un record du monde. Un utilisateur parvient à battre le jeu en moins de 9 minutes de jeu actif. L’exploit se retrouve sur sa chaîne YouTube, où il explique la méthode qu’il utilise pour battre la dernière marque. Si vous n’avez pas terminé l’aventure, nous vous recommandons d’arrêter la lecture à partir d’ici.

C’est ainsi qu’ils atteignent le record du monde à Elden Ring

L’utilisateur, nommé Distortion2, utilise des problèmes dans la version 1.03 actuelle afin d’atteindre ces délais. Les erreurs qu’il utilise sont appelées zips, certains trajets d’un point à un autre profitant d’une erreur dans les animations. L’utilisateur doit faire une garde en avançant dans un certain cadre de trames.

Sketchy, un utilisateur qui a commenté la vidéo, explique que ces erreurs dépendent du matériel. Plus la résolution est faible, plus la cohérence est importante. C’est pourquoi Distortion2 change autant en temps réel. Le choix de Drifter comme classe s’explique par le poids du personnage. Étant dans un état lourd, le débattement lors des zips est plus important.

Le but de Distortion2 est de contourner les zones de la carte qui mènent à Farum Azula, où se trouve Maliketh. Ce boss est indispensable pour activer la section des boss finaux de Godfrey. La méthode pour le vaincre est simple : il s’éloigne de l’arène avec ces zips jusqu’à ce qu’il tombe en l’air, ce qui le tue instantanément.

Et que se passe-t-il lorsqu’il atteint la deuxième phase de Leyndell, la capitale des cendres ? Même méthode. La particularité de cette section réside dans l’ordre. Vous n’avez pas besoin de tuer Godfrey pour atteindre le dernier boss. La bête du cercle a déjà été chargée dans le jeu lorsque vous affrontez le premier seigneur du cercle. Alors continuez à utiliser les fermetures éclair jusqu’à ce que le Circle Beast meure tout seul.

Source : Distorsion2 sur YouTube