Diablo 3 reçoit un petit coup de pouce graphique sur Xbox Series X|S

Anker Chargeur USB C 25W PD, Chargeur Rapide pour Samsung Galaxy S21/S21+/S21Ultra/S20/Note20/Note20 Ultra/Note10/Note10 Plus/S9/S8/S10e, iPad Pro 12,9/11", Pixel et Plus(Câble Non Inclus)

Technologie Chargement Rapide pour les appareils Samsung : chargez complètement votre nouveau Samsung Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra en un peu plus d'une heure. Compact et Portable : repliez la prise pour le ranger plus facilement et le transporter partout. Sécurité Supérieure : le système de sécurité MultiProtect exclusif d'Anker combine la protection contre les surtensions, la protection contre la surchauffe, la régulation de la tension et des fonctions de sécurité plus avancées pour vous protéger, vous et vos appareils pendant la charge. Compatibilité Universelle : équipé de la technologie PowerIQ 3.0 pour charger de manière optimale la grande majorité des appareils mobiles, y compris les téléphones, les tablettes, etc. Ce Que Vous Obtenez : PowerPort III 25 W, le guide de bienvenue, notre garantie sérénité de 18 mois et notre service clientèle convivial (câble non inclus).