The Squid Game Saison 2, quels deux personnages reviennent ?

Après le succès retentissant de The Squid Game sur Netflix, la plateforme a confirmé que la série serait de retour avec une deuxième saison. Il reste encore de nombreux détails et surprises à dévoiler, mais Hwang Dong-hyuk, le créateur de la populaire fiction sud-coréenne, a révélé deux des personnages que nous avons rencontrés dans la saison 1 et qui feront une apparition dans la nouvelle fournée d’épisodes.

Comme publié par Deadline, cette nouvelle a été révélée par Contenders Television aux studios Paramount, où Hwang et l’acteur Park Hae-soo, qui a joué Cho Sang-woo, ont rencontré le rédacteur en chef Peter White pour parler de ce qu’attendez-vous du Deuxième Saison? Tout au long de l’émission, le réalisateur a rendu public quels deux personnages reviendront à coup sûr. En un mot, le protagoniste et l’antagoniste :

« Gi-hun bien sûr. Il reviendra et je pense que Front Man [Líder] aussi ». Lee Jung-jae est l’acteur qui incarne Gi-hun, le vainqueur (et donc seul survivant) de ce jeu macabre, où la défaite coûte si cher qu’on ne se relève jamais s’il perd.

Gi-hun et le chef.

Qui sont-ils?

La vérité est que la fin de la première saison indiquait déjà la possibilité que le personnage de Lee Jung-jae se reproduise, car il est déchiré entre rendre visite à sa fille aux États-Unis ou faire tout son possible pour empêcher de nouvelles éditions de cette horrible bataille royale. .

L’acteur Lee Byung-hun se cache sous le masque du Leader, un homme chargé de surveiller et de superviser les jeux. La promesse est que le gagnant bénéficiera d’un prix en argent somptueux, mais cela vaut-il la peine de risquer de mourir pour (plusieurs) millions ? Après tout, il ne peut en rester qu’un.

La saison 2 de Squid Game n’a toujours pas de date de sortie confirmée sur Netflix. Nous devrons attendre que tous les détails principaux soient révélés.

source | Date limite (via Collider)