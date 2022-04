Ils comparent The Skywalker Saga avec les films et le résultat est hilarant

LEGO Star Wars : La saga Skywalker rassemble les neuf films du grand écran dans un seul jeu vidéo. Comme le fait habituellement TT Games, il transfère les scènes les plus populaires des licences dont il s’occupe avec une pointe d’humour. Un utilisateur de YouTube a opposé le jeu à la trilogie originale.

ElAnalistaDeBits, un créateur de contenu populaire dans notre pays, a montré la loyauté du studio en recréant certains des moments mythiques des épisodes IV, V et VI. Du premier maniement du sabre laser par Luke aux tours d’esprit de Ben Kenobi, les libertés créatives de TT Games ne troublent pas le cours naturel des événements : elles sont pratiquement en miroir. Vous pouvez le voir en haut de ce paragraphe.

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, le jeu définitif ?

Avec cette question, nous avons commencé notre analyse, où elle a obtenu une note de 7,7 sur 10. Au cours des conclusions, nous avons fait allusion aux intentions de faire revivre les trois trilogies « dans un format beaucoup plus décontracté ». « Le jeu est un soulagement comique constant, de sorte que les moments dramatiques sont effacés et à la merci de l’humour. TT Games propose un titre avec beaucoup de contenu, un moteur graphique remanié et beaucoup, beaucoup de plaisir. »

« La nouvelle caméra, les différents combos et les compétences donnent au produit plus de variété, même s’il manque que la progression soit plus liée à l’histoire », avons-nous souligné. Parmi les aspects négatifs nous avons souligné « l’absence totale de challenge ». « Nous comprenons que c’est un titre destiné à tous les âges, mais cela ne ferait pas de mal si le jeu introduisait un minimum de défi. » Vous pouvez lire le texte intégral en cliquant sur ce lien.

Si, en revanche, vous vous retrouvez à y jouer, cela ne fera peut-être pas de mal de connaître un pépin très utile lié à l’immortalité des enfants. Connaître les détails ici. Rappelons qu’il est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

Source : ElAnalistaDeBits sur YouTube