Metal GearSolid | Hideo Kojima prévoyait que Snake se lie d’amitié avec des rats

Solid Snake s’est habitué à se faufiler dans les coins et recoins les plus cachés. En tant qu’expert en infiltration, le protagoniste de Metal Gear Solid a su se fondre dans l’environnement, même s’il était également très doué en tant que soldat. Le premier jeu PlayStation, réalisé par Hideo Kojima, devait initialement permettre à Snake de se lier d’amitié avec de petites créatures insaisissables… des rats.

Cette information a été révélée grâce à une vidéo racontée par David Hayter (voix originale de Snake) sur la chaîne YouTube Did You Know Gaming. Selon ces sources, le créateur japonais avait bien l’intention d’ajouter plus de rats au jeu, au point que le joueur pourrait leur choisir des noms et les élever comme animaux de compagnie.

Dans cette première version de Metal Gear Solid, Kojima voulait que les rats jouent un rôle important dans le jeu. Vous pouvez profiter de la vidéo complète ci-dessous :

Les rats en engrenage métallique

Ces animaux avaient leur propre référence dans le niveau Shadow Moses de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, dans lequel un serpent âgé revient à l’emplacement emblématique du premier jeu de la sous-série Metal Gear Solid. Snake et Otacon parlent à travers le codec et mentionnent « leurs amis à fourrure ».

De plus, dans une version antérieure du classique, les rats faisaient également des choses pendant la bataille contre Sniper Wolf. En leur tirant dessus, ils grossissaient progressivement. Cela a été supprimé et remplacé par un avertissement du colonel Campbell, qui a appelé et lui a demandé d’arrêter d’attaquer les animaux.

La saga Metal Gear fête ses 35 ans en 2022. Pour le moment, Konami n’a annoncé aucun événement pour commémorer l’anniversaire, puisque la page Web qui a été ouverte à cet effet était en fait une blague du 1er avril orchestrée par un adepte.

À ce jour, Metal Gear Survive pour PS4, Xbox One et PC est le titre le plus récent de la saga. Metal Gear Solid V : The Phantom Pain (2015), le dernier de la saga principale. Chez Netcost, nous passons en revue les meilleurs jeux de la saga.

Hideo Kojima a quitté Konami et a réalisé Death Stranding chez Kojima Productions.

source | Eurogamer