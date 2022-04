Sony augmente son investissement dans Epic Games pour « construire l’avenir du divertissement numérique »

Epic Games confirme la réception d’un nouveau tour d’investissement d’un montant de 2 000 millions de dollars. Sony Group Corporation et KIRKBI ajoutent 1 milliard de dollars chacun pour « faire avancer la vision de l’entreprise de construire le métaverse et soutenir sa croissance continue ».

Epic Games se renforce

Les deux groupes étaient déjà investisseurs dans le géant après Fortnite. En fait, Sony a investi 200 millions de dollars il y a tout juste un an. Kenichiro Yoshida, président et chef de la direction de la société japonaise, déclare dans un communiqué de presse qu’ils sont ravis « d’approfondir » leurs relations avec Epic Games « dans le domaine du métaverse, un espace dans lequel les créateurs et les utilisateurs partagent leur temps ».

« Nous nous appuyons sur l’expertise d’Epic, notamment son puissant moteur de jeu, qui, combiné aux technologies de Sony, va accélérer nos efforts pour développer de nouvelles expériences numériques pour les fans d’esports et notre production d’initiatives virtuelles », révèle Yoshida.

Epic Games vaut 31,5 milliards de dollars, contre 28,7 milliards de dollars estimés en 2021. «Alors que nous réimaginons l’avenir du jeu et du divertissement, nous avons besoin de partenaires qui partagent notre vision. Nous les avons trouvés dans notre collaboration avec Sony et KIRKBI », déclare Tim Sweeney, PDG et fondateur d’Epic Games. « Cet investissement va accélérer notre travail pour construire le métaverse et créer des espaces où les joueurs peuvent s’amuser avec leurs amis, où les marques peuvent créer des expériences créatives et immersives, et où les créateurs peuvent développer leur communauté. »

KIRKBI est le groupe d’investissement de marques comme Lego, qui a récemment confirmé son alliance avec Epic Games. « Les enfants aiment jouer dans les mondes numériques et physiques, se déplaçant entre eux sans barrières. Nous pensons qu’il existe un énorme potentiel pour eux pour développer des compétences tout au long de la vie telles que la créativité, la collaboration et la communication à travers des expériences numériques », a déclaré leur conseiller en héritage, Niels B. Christiansen.

Source : EpicGames