Kingdom Hearts 4 | Sora vit dans l’un des quartiers les plus chers de Tokyo.

Il semblerait que son travail de héros ait permis à Sora de côtoyer les plus riches de Tokyo. Ou du moins, cela est suggéré dans un fil curieux publié par Aitaikimochi sur Twitter, dans lequel il découvre que le protagoniste de Kingdom Hearts 4 et d’autres épisodes principaux de la saga vit dans le quartier luxueux d’Aoyama, l’un des plus chers du monde. toute la ville.

« Je n’arrive pas à croire que Sora vive dans le putain de quartier d’Aoyama à Tokyo, qui est l’un des quartiers résidentiels les plus chers » de la ville. En fait, poursuit-elle, « le bâtiment au loin ressemble au ruisseau Shibuya, donc je suis sûre que le parc en vue est Aoyama Gakuin. En plus, c’est probablement son appartement. »

L’auteur du fil a en fait trouvé l’appartement même sur lequel Square Enix était « probablement » basé. Situé à Aoyama, le loyer coûte le chiffre mensuel non négligeable de 245 000 yens, soit près de 1 800 euros en échange. Si vous songez à l’acheter, les choses deviennent encore plus intéressantes, puisqu’il vous faudra plus d’un million d’euros pour vous le procurer. Dans le fil, il a publié de vraies images de l’appartement, qu’il a comparé à celui de Sora.

Le bâtiment d’origine que j’ai marqué avec la flèche rouge n’est probablement pas l’appartement de Sora mais celui qui est à côté l’est, je pense lol. pic.twitter.com/xOTvGPIGeW — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) 10 avril 2022

Star Wars dans Kingdom Hearts 4 ?

Depuis la sortie de la première bande-annonce le dimanche 10 avril dernier, chaque élément du teaser a été presque disséqué au scalpel. Un détail qui n’est pas passé inaperçu est le pied d’un AT-ST qui semble apparaître dans un environnement forestier, très similaire à celui de la planète Endor dans Le Returnal du Jedi. Ni Square Enix ni Disney ne l’ont officiellement confirmé, mais ce ne serait pas trop exagéré.

Kingdom Hearts 4 n’a pas encore de date de sortie ni de plate-forme confirmées. Il faudra attendre que les Japonais dévoilent de nouvelles informations à son sujet.

source | Aitaikimochi