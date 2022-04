Kingdom Hearts 4 | Croisement avec Star Wars ? Un détail du teaser le laisse tomber

Il reste à voir si le Kingdom Hearts 4 récemment annoncé explore l’univers de Star Wars, bien que la bande-annonce puisse avoir laissé entendre dans cette direction. Comme certains médias et joueurs l’ont souligné, à la seconde 34 de la vidéo, vous pouvez voir, au loin, ce qui semble être le pied d’un AT-ST, une machine de guerre colossale qui apparaît dans la saga galactique.

Ce classique de Star Wars apparaît assez loin pour que vous ne puissiez pas dire avec certitude s’il s’agit d’un AT-ST ou non, mais les similitudes à première vue semblent palpables (sans parler du cadre forestier, qui ressemble à Endor). Ce ne serait pas étrange étant donné que Lucasfilm appartient à Disney depuis une décennie.

A gauche, ce qui ressemble au pied d’un AT-ST.

Jusqu’à présent, Kingdom Hearts n’incluait que des mondes de l’usine Disney elle-même, ainsi que de Pixar.

Kingdom Hearts 4, sur Unreal Engine 5

L’événement du 20e anniversaire de Kingdom Hearts a servi de toile de fond à l’annonce du quatrième volet principal. Il a été présenté à travers une bande-annonce qui fonctionne en temps réel sous le moteur Unreal Engine 4, mais il est déjà confirmé que le jeu vidéo final fonctionnera sur la version la plus récente, Unreal Engine 5.

« Sora est un héros comme aucun autre dans les jeux vidéo Disney, et il est très aimé par notre équipe et nos fans du monde entier. Ce fut un honneur pour nous de travailler avec Tetsuya Nomura et son équipe pendant deux décennies pour créer ces histoires originales de découverte, de bravoure et d’amitié », a déclaré Nana Gadd, directrice de Walt Disney Games. « Ce petit avant-goût de la prochaine aventure de Sora n’est que le début, et nous sommes impatients d’en révéler plus en temps voulu. »

Kingdom Hearts 4 n’a pas de date de sortie confirmée. Il n’a pas non plus été révélé sur quelles plateformes il sera commercialisé. Le troisième opus a été initialement publié sur PS4, Xbox One et PC, bien qu’il ait également été publié sur Nintendo Switch (version cloud).

source | VGC