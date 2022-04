Fast & Furious 10 signe Brie Larson : Captain Marvel rejoint la famille de Vin Diesel

La saga d’action populaire Fast & Furious continue d’ajouter des stars du cinéma d’aujourd’hui d’un coup de chéquier. A tel point que Vin Diesel vient d’officialiser la signature de l’actrice Brie Larson, Captain Marvel chez UCM, pour le prochain opus de la franchise, Fast & Furious 10. Celle-ci a été publiée sur Instagram avec une jolie photo avec l’interprète de Carol Danvers dans Marvel Studios, assurant que son rôle sera « intemporel et étonnant ».

Après les signatures de Jason Momoa et Daniela Melchior

Ainsi, Brie Larson devient la troisième signature majeure de Fast & Furious 10 après les récentes annonces selon lesquelles Jason Momoa (Aquaman) et Daniela Melchior (The Suicide Squad) rejoindraient également la production. Bien sûr, pour le moment, on ne sait pas quel rôle Brie Larson jouera dans le nouvel épisode de la franchise à succès Universal Pictures, au-delà des mots publiés par Vin Diesel lui-même à propos de l’arrivée de Larson dans la famille.

Et c’est que selon l’acteur, Brie Larson jouera un « rôle intemporel et étonnant dans notre mythologie » et « ajoutera quelque chose auquel vous ne vous attendiez peut-être pas mais que vous attendiez ». Si l’on tient compte des paroles de Diesel et de l’apparition de John Cena dans le film précédent en tant que frère de Dominic Toretto, tout indique que Brie Larson peut incarner la soeur perdue du personnage principal de la saga.

Fast & Furious 10 devrait sortir en salles le 19 mai 2023 après son dernier retard, un film qui mettra en vedette le casting habituel des derniers opus tels que Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Sung Kang et Nathalie Emmanuel, ainsi que les nouvelles recrues, sous la direction de Justin Lin. Bien évidemment, Dwayne Johnson a déjà réaffirmé qu’il ne reviendrait pas dans la saga après avoir accusé Vin Disesel de manipulation.

source | Instagram de Vin Diesel