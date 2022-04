Dans quel ordre dois-je regarder les films Harry Potter et Les Animaux Fantastiques ?

Voulez-vous suivre l’intrigue d’Harry Potter dans l’ordre chronologique et sans manquer un seul détail de l’intrigue ? Et c’est qu’avec autant de films de la saga principale, beaucoup se demandent dans quel ordre il convient de les regarder pour ne pas perdre le fil d’une histoire aussi riche en détails qu’elle est profonde dans son univers vaste et magique, avec une multitude de personnages charismatiques tirés directement des romans de son auteur, JK Rowling. Ainsi, nous passons en revue le bon ordre de la franchise Harry Potter au cinéma, une saga commencée en 2001 avec Harry Potter à l’école des sorciers et terminée une décennie plus tard avec Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, à laquelle il faut ajouter la les dernières préquelles des Animaux Fantastiques.

Harry Potter : ordre chronologique de ses films

Ainsi, pour profiter de la saga Harry Potter sans problème et suivre l’intrigue sans perdre l’intrigue, il suffit de regarder les huit films de la saga originale dans l’ordre de sortie, ou ce qui revient au même, en suivant le même ordre chronologique de les romans originaux. Bien entendu, le dernier volet, Harry Potter et les Reliques de la Mort, a été divisé en deux parties dans son adaptation cinématographique, afin d’accommoder tous ses événements au format film. Aussi, si vous voulez compléter encore plus l’histoire de cet univers, vous pouvez voir la trilogie des Animaux Fantastiques avant Harry Potter à l’école des sorciers.

Nous vous laissons avec l’ordre chronologique de la saga cinématographique Harry Potter, afin que vous ne ratiez aucun de ses épisodes, y compris son année de sortie en salles.

Ordre chronologique de la saga Harry Potter

Les Animaux fantastiques et où les trouver (2016) Réalisateur : David Yates Les Animaux Fantastiques : Les Crimes de Grindelwald (2018) Réalisateur : David Yates Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore (2022) Réalisateur : David Yates Harry Potter et la pierre philosophale (2001) Réalisateur : Chris Columbus Harry Potter et la chambre des secrets (2002) Réalisateur : Chris Columbus Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban (2004) Réalisateur : Alfonso Cuarón Harry Potter et la coupe de feu (2005) Réalisateur : Mike Newell Harry Potter et l’Ordre du Phénix (2007) Réalisateur : David Yates Harry Potter et le Prince de sang-mêlé (2009) Réalisateur : David Yates Harry Potter et les reliques de la mort (2010) Réalisateur : David Yates Harry Potter et les reliques de la mort (2011) Réalisateur : David Yates