Voici à quoi ressemble Christian Bale dans Thor Love and Thunder : première image de Gorr, le boucher des dieux

Malgré le fait qu’il n’y ait pratiquement aucune information officielle sur l’un des prochains films UCM tels que Thor: Love and Thunder, des fuites de matériel promotionnel et de merchandising continuent d’arriver qui font avancer l’apparition de ses principaux protagonistes. Maintenant, et après avoir récemment vu un nouveau regard sur Thor et Jane Foster avec leur nouvelle armure, vient la fuite de l’apparence que l’acteur Christian Bale portera en tant que Gorr, le boucher des dieux, le méchant principal du film et l’un des personnages dont la représentation en direct a suscité plus de doutes.

Voici à quoi ressemble Christian Bale caractérisé comme Gorr

Et comment pourrait-il en être autrement, la collection de figurines d’action Marvel Legends a une fois de plus avancé l’apparition des personnages d’un nouveau film UCM, cette fois, avec des arts promotionnels des protagonistes de Thor: Love and Thunder, parmi lesquels le Gorr susmentionné , interprété par Christian Bale. Et selon la figure et l’art promotionnel du personnage, Gorr aura l’air beaucoup plus « humain » que dans les bandes dessinées.

A tel point qu’il conservera le visage humain, y compris le nez, laissant derrière lui son allure « extraterrestre » caractéristique et les tentacules sur la tête, ne respectant que la couleur blanchâtre de sa skin et quelques marques caractéristiques du personnage. Un autre élément clé du personnage qui semble apparaître dans le film est l’épée avec laquelle il coupe la vie de toutes sortes de divinités, connue sous le nom de Necrosword, dont l’origine remonte à Knull, dieu des ténèbres et créateur de la Marvel. symbiotes. , la race de Venom ou Matanza, entre autres.

Cette même collection de Marvel Legends nous permet également de voir l’apparition d’autres personnages tels que Star Lord ou encore Valkyria, désormais reine d’Asgard après les événements d’Avengers : Endgame.

source | LeDirect