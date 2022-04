Bandai Namco enregistre Last Recollection en Europe et au Japon

L’enregistrement d’une marque peut être un indice, même s’il ne se matérialise pas toujours en un produit réel et tangible. Cela étant dit, Gematsu a publié les liens montrant que Bandai Namco a procédé à l’enregistrement d’une marque jusqu’alors inconnue, tant au Japon qu’en Europe. Selon les documents, il est déduit que la société japonaise a repris la marque Last Recollection le 1er avril.

Bien que pour le moment rien n’ait transpiré à ce sujet, le titre suggère qu’il s’agit d’une sorte de compilation. Il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait s’agir d’un ensemble de titres de la saga .hack, puisque Last Recode est sorti sur PS4, Switch et PC et comprenait les quatre premiers jeux vidéo PlayStation 2. Cependant, des produits tels que .hack// manquent Infection , .hack//Mutation, .hack//Outbreak et .hack//Quarentine.

La page d’inscription.

Bandai Namco célèbre le succès d’Elden Ring

Le grand succès de Bandai Namco cette année 2022 a déjà un nom : Elden Ring, la nouvelle production From Software dirigée par Hidetaka Miyazaki a non seulement été à la hauteur de la qualité, mais s’est également vendue bien au-dessus des attentes. À ce jour, le titre de jeu de rôle d’action du studio japonais s’est vendu à plus de 12 millions d’unités dans le monde.

Miyazaki lui-même a été surpris de voir « combien de personnes ont joué » Elden Ring : « Je voudrais vous remercier du fond du cœur au nom de toute l’équipe de développement », a-t-il déclaré. « Nous espérons que les joueurs jouiront d’un haut niveau de liberté alors qu’ils s’aventurent dans son vaste monde, explorent ses nombreux secrets et font face à ses nombreuses menaces. »

Elden Ring est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Le jeu fonctionne également sur Steam Deck, la machine portable de Valve.

source | Gematsu