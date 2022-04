Le Deportivo Alavés remporte la victoire lors de la dernière édition de la eLaLiga Santander Cup

Le titre de champion de la eLaLiga Santander Cup a déjà un nom : Deportivo Alavés. Zidane10 a conclu un retentissant 1-4 en finale contre le Real Zaragoza de Matiasbonanno99, qui jouait à domicile.

eLaLiga Santander Cup retournée en personne

La célébration de la coupe dans la ville de Saragosse a marqué le retour en personne des tournois électroniques eLaLiga. Plus de 3 000 spectateurs ont fréquenté la salle polyvalente de l’Auditorium de la Ville, et plus de 150 000 heures ont été passées par les spectateurs à domicile via les canaux officiels de la compétition.

La victoire du Deportivo Alavés est le résultat d’une qualification serrée qui comprenait les 8 meilleures équipes FIFA 22 de notre pays. L’Atlético de Madrid, le Granada CF, le Cádiz CF, le Levante UD, l’UD Ibiza et le RCD Espanyol de Barcelona étaient les autres participants.

Certaines personnalités autour du jeu vidéo n’ont pas non plus manqué le rendez-vous. DJMaRiio et Supersito se sont mesurés à quelques spectateurs. « eLaLiga Santander Cup a été conçue non seulement comme un spectacle, mais comme un point de rencontre pour que les fans puissent également se sentir protagonistes à travers ses différentes activités », soulignent-ils dans un communiqué de presse.

Nous vous rappelons que eLaLiga Santander est la compétition officielle du jeu vidéo EA Sports FIFA dans notre pays, la seule étape des FIFA 22 Global Series ici en Espagne. Pendant ce temps, la saison régulière continue. Il reste 5 jours qui seront répartis sur les deux prochaines semaines.

Le classement déterminera le sort des clubs qui disputeront la Grande Finale, « un grand face-à-face à Madrid » dont nous connaîtrons plus de détails prochainement. D’ici là, il reste encore des matchs à jouer.

L’actualité de FIFA 22 passe par la promotion Capitaines de FUT. Les nouveaux éléments élargiront la série des héros en ajoutant des capitaines de football pertinents d’hier et d’aujourd’hui. Découvrez les détails de la promotion en cliquant sur ce lien.

Source : eLaLiga Santander (communiqué de presse)