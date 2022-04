Final Fantasy VII Remake fête ses deux ans, que sait-on de la partie 2 ?

Final Fantasy VII Remake était l’un des jeux vidéo les plus populaires et les plus mémorables de 2020. Non seulement parce qu’il est arrivé à une époque marquée par des confinements à domicile pendant l’étape la plus difficile de COVID-19, mais aussi en raison de l’importance historique du titre, qui Ce n’est plus la réinvention officielle de l’un des RPG les plus réussis de tous les temps. Square Enix a décidé de couvrir le projet en plusieurs parties (on ne sait pas combien), mais on sait qu’il y en aura au moins deux. Ce dimanche, le vingtième anniversaire de Kingdom Hearts a été célébré et, par coïncidence, également le deuxième anniversaire du titre aujourd’hui le protagoniste. Cependant, que savons-nous de Final Fantasy VII Remake – Part 2 ?

Tout ce que l’on sait sur le deuxième volet de Final Fantasy VII Remake

En l’honneur de la vérité, nous devons commencer par clarifier deux choses : la première est que ce titre n’a pas de nom défini (ou de nom de famille, comme nous voulons le voir), nous y ferons donc référence sous le titre provisoire nom de la « Partie 2 ». Deuxièmement, que le jeu est actuellement en développement. C’est officiel. À partir de maintenant, il existe plusieurs informations et déclarations officielles qui décrivent certains détails sur cette deuxième partie tant attendue, qui, nous l’avons déjà prévu, n’a pas de date de sortie estimée ni de plateformes de destination spécifiques. Beaucoup d’inconnues et peu de réponses ; au moins pour l’instant.

Final Fantasy VII Remake – La partie 2 sera annoncée en 2022

Le 31 janvier 2022, le 25e anniversaire de la sortie originale de Final Fantasy VII au Japon a été célébré. Un moment important pour un jeu vidéo qui est, en fait, une franchise en soi en raison du grand nombre de produits dérivés -pas seulement des jeux vidéo- autour de lui, à commencer par le prochain Final Fantasy VII : Ever Crisis, un jeu vidéo pour iOS mobiles et Android en free-to-play qui suivra les événements de l’original. Comme promis alors, la deuxième partie du remake sera annoncée cette année, en 2022, s’ils le peuvent.

« Nous travaillons dur sur Final Fantasy VII: Ever Crisis », a rappelé le producteur Yoshinori Kitase. « Aussi, concernant le très attendu remake de Final Fantasy VII [Part 2], il y aura plus d’informations cette année si nous le pouvons. C’est ainsi que sont les choses.

Qui est qui dans Final Fantasy VII Remake – Partie 2

L’équipe dirigeante de Final Fantasy VII Remake – Part 2 va changer depuis le premier volet et maintenant on comprend pourquoi. Tetsuya Nomura, réalisateur principal de la première partie, travaille sur l’avenir de la saga Kingdom Hearts, donc désormais les rôles avec son collègue Naoki Hamaguchi vont être inversés. Le casting est le suivant pour la partie 2 : Naoki Hamaguchi sera le réalisateur principal (il était le co-réalisateur de la première partie), tandis que Tetsuya Nomura sera le directeur créatif de celui-ci et du reste des projets en cours liés à Final Fantasy VII.

Final Fantasy VII Remake Part 2 abordera « l’immensité de son monde »

Sans entrer dans le butin de l’intrigue, tout le monde sait jusqu’où va Remake de Final Fantasy VII, qui fonde son histoire sur l’arc initial de Midgar. Par conséquent, la deuxième partie commencera après Midgar, mais nous ne savons pas combien il pourra récolter puisque nous ne savons pas s’il y aura une partie 3, une partie 4…

Ce qui est certain, c’est que ce sera une étape d’ouverture, d’exploration et de scénarios plus ouverts. Selon les propres mots de Hamaguchi, réalisateur solo, pour IGN, Cloud va « explorer la carte du monde » du jeu, suggérant que les tâches d’exploration auront un rôle plus important. Des environnements beaucoup plus vastes nous attendent. « En ce qui concerne les améliorations – ou devrais-je dire les « changements » – à l’avenir, puisque le prochain épisode verra Cloud et sa société quitter Midgar et explorer la carte du monde, notre prochain défi sera de créer un gameplay qui tire parti de l’immensité du dans le monde, contrairement à ce que nous avons fait dans le titre actuel.

Des changements nous attendent : ce ne sera pas une réplique 1:1 de l’original

L’objectif de l’équipe de développement est de réinventer Final Fantasy VII Remake, pas de raconter à nouveau la même histoire. Nous pouvons le vérifier avec la première partie elle-même, qui a embrassé la liberté créative de ses managers pour changer certains aspects fondamentaux du titre. « Nous avons beaucoup appris de l’accueil qu’il a eu [Final Fantasy 7 Remake] depuis sa sortie, mais je pense que la réponse a été particulièrement bonne pour les éléments que nous avons refaits », même si tout le monde n’a pas reçu ces changements plus « agressifs », en particulier ceux liés à l’histoire, de la même manière.

Cette liberté créative sera maintenue dans Final Fantasy VII Remake – Part 2. « Je ne veux pas me limiter à ce seul titre ; Pour le prochain épisode, il est de la plus haute importance de ne pas endommager les souvenirs du matériel source tout en le réimaginant pour dépasser les attentes des gens. »

« À partir de maintenant, je suis sûr que certaines parties du remake différeront considérablement de l’original. J’espère que cette scène pourra servir de bon exemple de la façon dont nous aborderons ces changements », a déclaré Motomu Toriyama, l’un des co-réalisateurs du projet, en juin dernier, interrogé sur la célèbre danse au Honeybee Inn dans la première partie.

A la recherche de la surprise : conscient des attentes

Pour le reste, ces changements chercheront non seulement à explorer de nouvelles visions créatives de l’équipe de développement actuelle de Square Enix, mais chercheront également à « surprendre » les fans. Yoshinori Kitase, producteur, a promis de « montrer quelque chose qui non seulement surprend, mais dépasse les attentes ».

Ces attentes sont très élevées, mais toujours basées sur des désirs. Final Fantasy VII Remake Part 2 n’a pas de date de sortie, pas plus que Final Fantays XVI, l’autre grand projet de la série ; dans ce cas, dirigé par Naoki Yoshida, responsable du quatorzième épisode numéroté.