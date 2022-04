La saison 3 de Mandalorian en été ? Une de ses étoiles le suggère

Parmi les séries Disney+ consacrées à la saga galactique qui sont prévues pour cette année 2022, il n’y en a qu’une qui a une date confirmée. Star Wars : Obi-Wan Kenobi fera ses débuts le 27 mai, mais Lucasfilm a d’autres productions en cours. L’un d’eux est la troisième saison de The Mandalorian, une production qui, selon Giancarlo Esposito (Moff Gideon), sera diffusée au cours de l’été.

Lors d’un événement promotionnel pour la série Better Call Saul sur The Rich Eisen Show, il a été interrogé sur la date de The Mandalorian : « Ce sera bientôt là. Je dois faire quelques petites choses à ce sujet pour mettre la touche finale. Je pense que ce sera cet été, aucune date n’a encore été fixée, mais ce sera bientôt. »

Giancarlo Esposito dans le rôle de Moff Gideon.

Rien d’officiel pour le moment

Le tournage de The Mandalorian s’est récemment terminé, bien que Lucasfilm n’ait même pas encore proposé de fenêtre de sortie. Ce qui a fuité tout au long de ces mois, c’est que les débuts auraient lieu à la fin de l’année, nous devrons donc attendre pour certifier si les propos d’Esposito vont dans le bon sens ou si, au contraire, il s’agit d’une version ultérieure. .

Après Le The Book Of Boba Fett, qui marque le chemin de l’intrigue de la troisième saison de The Mandalorian, Disney a deux autres séries Star Wars qui sortiront en 2022 : ni Andor, le préquel de Rogue One, ni la deuxième saison de The Shipment Mala a partagé leurs dates de sortie respectives.

En tout cas, la Star Wars Celebration en mai, qui aura lieu à Anaheim (Californie) sera sûrement accompagnée de nouveautés à ce sujet. Ils ont déjà confirmé des panneaux dédiés à toutes ces séries, qui comprennent une conférence consacrée à l’avenir des produits se déroulant à l’époque de Mando et Grogu, parmi lesquels se trouve également Ahsoka.

source | Bulletin Bespin