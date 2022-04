One Piece 1047, quand sortira le prochain chapitre du manga ? date confirmée

Après le chapitre 1046 de One Piece, le manga populaire d’Eiichiro Oda met fin à une séquence de trois semaines consécutives sans interruption, mais ce dimanche 17 avril prochain, nous n’aurons pas le chapitre 1047 attendu. Le numéro #20 de Weekly Shonen Jump n’inclura pas dans ses pages au Mugiwara, mais nous devrons attendre la semaine prochaine pour savoir comment les événements de l’arc de Wano se poursuivent.

Date de première du chapitre 1047 du manga One Piece

Ledit numéro 20 du Weekly Shonen Jump de Shueisha sortira dans les magasins japonais le lundi 18 avril prochain, mais le retour de One Piece n’est pas attendu avant le numéro 21 du magazine; c’est-à-dire le nombre prévu pour le 25 avril. Par conséquent, comme l’a confirmé Manga Plus, le chapitre 1047 du manga One Piece peut être lu en Français, en anglais et dans de nombreuses autres langues le dimanche 24 avril à partir de 17h00 (CEST), heure de la péninsule espagnole (Mexico, 10 : 00 ; États-Unis – New York, 11 h 00 ; États-Unis – Pacifique, 08 h 00).

Comme toujours, la plateforme Manga Plus publie les chapitres du magazine mère de Jump le même jour que Shonen Jump arrive dans les rayons des magasins —en raison du fuseau horaire différent, en Espagne c’est toujours dimanche, pas lundi—.

Comment lire le chapitre 1047 du manga One Piece lors de sa première

Une fois le chapitre 1047 des premières du manga One Piece le dimanche 24 avril, Manga Plus sera la plateforme que nous devons choisir pour profiter de la reprise de l’Arc Wano, qui est à son apogée après ce qui s’est passé avec Monkey. n’ira pas dans le butin de l’intrigue d’aucune sorte-.

Manga Plus est un service officiel de Shueisha permettant aux lecteurs du monde entier de profiter de la série de mangas de Jump (à la fois le magazine principal et d’autres publications) n’importe où et sur n’importe quel appareil en plusieurs langues. Nous pouvons choisir de lire les chapitres via un navigateur Web ou en téléchargeant les applications iOS et Android. Les trois premiers chapitres et les trois derniers de la série en circulation nous sont toujours disponibles. Le reste de la série active (en cours) ne peut être lu qu’une seule fois et en anglais.

